S'inicia l'operatiu per reubicar els porcs vietnamites de Sant Pere i Sant Pau

Actualitzada 09/09/2019 a les 08:49

L’operatiu per traslladar la colònia de porcs vietnamites del parc de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau a un refugi animal s’ha iniciat a primera hora del matí d’aquest dilluns, 9 de setembre. L’actuació està coordinada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Tarragona, la Guàrdia Urbana, la Generalitat de Catalunya amb el Departament d’Agricultura i el cos d’Agents Rurals, l’entitat de defensa animal FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en defensa de los Animales) i veterinaris, per tal d’abordar la situació de manera integral. L’acció s’allargarà durant tot el dia i, si es necessari, continuarà demà dimarts.En el marc d’aquest operatiu es capturaran els porcs vietnamites i els adormiran per portar-los en un Refugi on estiguin controlats. En aquest espai se’ls extraurà sang per fer l’analítica corresponent, se’ls posarà un xip d’identificació i se’ls esterilitzarà. Un cop fet aquest procediment, els animals passaran la quarantena per a la seva posterior reubicació.Els porcs vietnamites petits es capturaran amb xarxes i els grans amb dards. El consistori demana a la ciutadania, per una qüestió de seguretat, que no s’acosti a la zona de treball del Parc de la Muntanyeta ni s’interfereixi amb aquesta tasca. Posteriorment a l'operatiu, els serveis de neteja i la Brigada municipal condicionaran l'espai del Parc de la Muntanyeta per retornar-li el seu ús i la seva funcionalitat inicials.Tal com informa l’Ajuntament de Tarragona, l’acció pot perllongar-se durant tot el dia i, si és necessari, continuarà demà dimarts.