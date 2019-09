Reforcen els serveis d'autobús als campus de la URV a partir del dijous

Els horaris d’hivern de l’Empresa Municipal de Transports comencen avui

Actualitzada 09/09/2019 a les 09:33

Nous horaris de l’EMT

El Departament de Territori i Sostenibilitat reforçarà diversos serveis d’autobús als campus de la Universitat Rovira i Virgili (URV) a partir del pròxim 12 de setembre. Les millores s’aplicaran a les línies exprés e1 –entre el Vendrell, Torredembarra i Tarragona–, l’e4 –entre Reus i Tarragona– i e6 –entre Tarragona, Vila-seca i Salou– i a la línia entre Tarragona i Valls des de l’interior. Aquestes actuacions responen a les peticions realitzades per la Universitat.La línia de bus exprés e1 incorporarà 4 noves expedicions d’anada i 3 de tornada. Aquestes expedicions corresponen als dies feiners, de dilluns a divendres, tret del juliol i de l’agost. Aquesta línia exprés es va implantar el 2014 amb 7 anades i 7 tornades de dilluns a divendres. Posteriorment, atesa la bona acollida de la nova línia, es va incrementar l’oferta.Pel que fa a la línia de bus exprés e4, que està en funcionament des de 2015, oferirà dues noves anades i dues noves tornades per a connectar els estudiants de Reus i Tarragona amb els seus respectius campus universitaris. Aquests nous serveis es desenvoluparan de dilluns a divendres tret dels mesos de juliol i d’agost.Els horaris de sortida des de la plaça de les Oques de Reus són a les 9.15 h. i 20.15 h. i els busos triguen uns 30 minuts a arribar al Campus Catalunya. D’altra banda, els horaris de sortida del Campus Catalunya de Tarragona són a les 9.38 h i 20.38 h.La línia de bus exprés e6, que dona cobertura al campus Vila-seca de la URV, comptarà amb dues noves expedicions que milloraran la coordinació amb els horaris lectius. En concret, els nous serveis permetran arribar al campus Vila-seca a les 7.40 hores i a les 14.40 hores, respectivament, per a facilitar l’entrada a les classes de matí i de tarda. Addicionalment, s’aplicaran millores en el recorregut per a reduir el temps de viatge.Sobre les línies que connecten Valls amb Tarragona, tres per l’N-240, i l’altra, per carreteres interiors, s’implantarà un canvi de recorregut, de manera que des del polígon industrial de Riuclar es podrà accedir a Tarragona per l’N-240 i es podrà fer una parada a la marquesina que dona servei al campus Sescelades. Aquesta millora suposa que tots aquests municipis interiors podran accedir de forma directa al Campus, ja que ara ho han de fer amb transbordament a l’estació de Tarragona amb els autobusos urbans. D’altra banda, s’incorpora una nova expedició entre Vilallonga, el Morell i Tarragona a primera hora del matí i la prolongació d’una expedició existent fins a Vilallonga del Camp, així com dues noves parades al polígon Riuclar per donar cobertura a la part oest d’aquest polígon industrial.Més enllà dels autobusos interurbans, l’Empresa Municipal de Transports ha iniciat avui la posada en marxa dels horaris d’hivern, segons s’informa al web d’aquest òrgan que gestiona el servei d’autobusos urbans. Tot i això, no serà fins al 12 de setembre que no desapareixeran les línies de les platges.