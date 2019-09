L’Associació de dones de la Móra-Tamarit ha tornat a realitzar aquesta acció, en la qual s’han recollit 180 burilles

L’Associació de dones de la Móra-Tamarit ha sortit un any més al bosc de la Marquesa per tal de recollir les burilles que hi tiren incívics. Tal com afirmen des de l’associació, enguany s’han recollit 180 burilles en un sol recorregut d’anada i tornada. Tot i ser-ne moltes, les participants en aquesta acció per tenir cura del medi ambient afirmen estar «contentes», ja que el passat 2018 se’n van recollir 346.