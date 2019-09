La URV participa en un projecte de gestió de l'aigua mitjançant intel·ligència artificial

Els resultats s'aplicaran en les xarxes de distribució de Barcelona (Aigües de Barcelona) i Sabadell (CASSA)

Actualitzada 09/09/2019 a les 16:48

El centre tecnològic Eurecat desenvoluparà els propers anys eines de monitoratge i de supervisió basades en dispositius intel·ligents, segons ha informat la Universitat Rovira i Virgili (URV). A través de dades massives (Big Data) i tecnologies d’interoperabilitat semàntica s'afavorirà un model de gestió integral de l’aigua, que es provarà a Barcelona i Sabadell.Aquesta gestió integral comprendrà des dels punts de captació fins al consum, garantirà la qualitat de l'aigua i reduirà les pèrdues durant la distribució.A més, el projecte, anomenat IMAQUA, promourà l'ús de plataformes digitals de referència per millorar la identificació i la presència de contaminants a l'aigua.Es tracta d'un projecte de la Comunitat RIS3CAT Aigua, coordinat per Eurecat i amb la participació d'onze socis com Aigües de Barcelona o el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).La comunitat compta amb una ajuda pressupostària de 26 milions d'euros finançats pel programa operatiu Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2014-2020.