La nova programació dels centres cívics comptarà amb més de 100 activitats i 1.527 places

Les inscripcions començaran el proper 16 de setembre

Actualitzada 09/09/2019 a les 14:42

Desfibril·ladors als centres cívics

La nova programació de tardor dels centres cívics de Tarragona comptarà amb més de 100 activitats formatives i lúdiques i un total 1.527 places. Enguany, hi haurà 32 activitats noves i es manté l'oferta d’activitats familiars consolidant la Ludobaby, un espai familiar de 0 a 3 anys gratuït o l’sketching d’interior per als dies més freds. Les inscripcions començaran el proper dia 16 de setembre i es podrà fer a través de la pàgina web També s'han programat sis exposicions de finals de setembre fins al gener que estaran als halls dels centres cívics.La URV, per la seva banda, ha organitzat la Setmana de la Ciència amb activitats familiars, que es desenvoluparan del 8 al 17 de novembre.La nova proposta d’activitats de tardor anirà acompanyada per un seguit de vídeos que es podran veure a la web dels centres cívics i a les xarxes socials.A partir de l'1 d’octubre, els centres cívics municipals de Bonavista, Part Alta, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Llevant, disposaran de desfibril·ladors connectats directament amb la Guàrdia Urbana i el 112, gràcies al programa Tarragona Cardio Protegida. També s’instal·laran aparells a l’Espai Jove Kesse i a la Tabacalera.