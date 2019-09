Junts per Tarragona demana que s'instal·lin lavabos públics fixos a la ciutat

El grup municipal també sol·licita que s’incrementin el nombre de serveis portàtils durant les festes

El portaveu de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, ha sol·licitat aquest dilluns a l’equip de govern la instal·lació de lavabos públics a la ciutat. «Es tracta d’un servei bàsic que és imprescindible tant durant festes i esdeveniments com durant tot l’any», ha manifestat Nadal, que reclama que, amb un estudi previ, «s’instal·lin lavabos públics fixos aprofitant locals en desús i que s’incrementin el nombre de serveis portàtils durant les festes i esdeveniments que concentren un gran volum de població al carrer».Nadal ha afirmat que «un dels principals actes incívics que pateix la ciutat són els orins als carrers i a les façanes, una situació que s’agreuja durant les festes, quan el nombre de serveis higiènics és insuficient». El portaveu de la formació també ha assenyalat «la necessitat d’instal·lar lavabos públics fixes durant tot l’any, tant per a la ciutadania com pels visitants».Aquesta sol·licitud s’ha registrat aquest dilluns a l’àrea d’alcaldoa de l’Ajuntament de Tarragona. En el mateix escrit, Junts per Tarragona també ha destacat que cal tenir en compte les necessitats de persones amb mobilitat reduïda, gent gran i nadons i assegurar el manteniment i la neteja d’aquests serveis.