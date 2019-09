Detingut per colpejar la seva parella dins d'un cotxe a Tarragona

La dona va explicar que l’home l’havia agredit en diverses ocasions quan havia volgut abandonar el domicili comú

Detingut per trencament de condemna

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 31 anys com a presumpte autor del delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar. Els fets es van produir ahir diumenge, 8 de setembre, a l’interior d’un cotxe als barris marítims de la ciutat, on l’individu hauria colpejat a la seva parella.El cos policial va rebre un avís d’un veí que informava que s’estava produint una possible agressió masclista dins d’un vehicle als barris marítims. Diversos agents es van desplaçar al lloc dels fets i van trobar la parella a l’interior d’un turisme. Ella tenia petites lesions visibles al llavi i al front.La dona va explicar que l'home l'havia colpejat en reiterades ocasions quan ella havia volgut abandonar el domicili comú i que estava intentant defensar-se com podia fins a l'arribada dels agents. A causa del testimoni de la víctima, l'home va ser detingut. La dona va presentar denúncia pels fets.Per altra banda, la Guàrdia Urbana de Tarragona també va detenir ahir diumenge un home de 37 anys per trencament de condemna. Els fets van tenir lloc a les 21.20h, quan una patrulla que circulava per la plaça Imperial Tàrraco va observar diferents vehicles estacionats de forma incorrecta, un dels quals presentava l'adhesiu de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) caducat.El conductor del vehicle va presentar-se al lloc instants després i, en ser identificat, els policies van comprovar que tenia en vigor una ordre de no apropament envers una dona. Precisament, minuts abans els agents havien vist sortir del vehicle una dona que, quan va tornar, va poder ser reconeguda com la persona a la qual l'home no podia apropar-se segons resolució judicial.L'home va oferir resistència activa i constant a la seva detenció pel trencament de condemna, motiu pel qual els agents van fer ús de la força per poder-lo reduir i emmanillar.