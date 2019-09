Detenen un home per vendre cocaïna i heroïna a Torreforta

La Guàrdia Urbana de Tarragona també ha detingut dos joves per un robatori amb violència

Actualitzada 09/09/2019 a les 11:25

La Guàrdia Urbana de Tarragoana va detenir el passat dijous un home de 51 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. L’home va ser enxampat quan presumptament venia cocaïna i heroïna al barri de Torreforta.Una patrulla que feia tasques de vigilància el passat dijous a Torreforta va observar com un individu conegut per actuacions anteriors relacionades contra la salut pública entrava en un portal i, durant uns minuts, diferents persones entraven i sortien ràpidament del mateix edifici.Els agents van controlar l'immoble durant prop de dues hores i van poder comprovar com al portal s'hi venia droga. Diferents individus sortien del lloc amb embolcalls que probablement contenien cocaïna al seu interior després d'haver pagat petites quantitats de diners.Per aquest motiu, els agents van acabar detenint el presumpte venedor, a qui es van trobar 21 embolcalls de cocaïna i 15 d'heroïna. L’home va esgrimir que tenia la droga per consum propi.Dos joves van ser detinguts la matinada de divendres a dissabte per un robatori amb violència produït a la plaça General Domènech Batet i Mestres, on es realitzava una festa organitzada per la comunitat de veïns. A primera instància els agents van poder detenir una persona sospitosa, mentre que un segon individu havia fugit en direcció als barris de Ponent. Minuts després els agents van trobar-lo al seu domicili, al barri de Torreforta i, posteriorment, el van detenir.