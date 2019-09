Consulta els actes a Tarragona en motiu de la Diada de l'Onze de Setembre

La tradicional diada castellera de l’Onze de Setembre amb les quatre colles de la ciutat es farà a les 12.30h al pla de la Seu

L’Ajuntament de Tarragona ha organitzat diversos actes pel proper dia 11 de setembre amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. El primer serà a les 10 del matí, al passeig marítim Rafael Casanova, on tindrà lloc la tradicional ofrena floral de la Diada al monument Rafael Casanova per part de diverses entitats de la ciutat.A més dels parlaments, el Cor Gregal interpretarà el Cant de la Senyera i les colles castelleres aixecaran els pilars d’homenatge. L’acte clourà amb el cant d’Els Segadors, interpretat pel Cor Gregal amb l’acompanyament de la Banda Unió Musical de Tarragona.Més tard, a les 11.30 hores, als jardins del Camp de Mart, hi haurà una ofrena floral al monument de Salvador AllendeEl pla de la Seu acollirà a les 12.30h la tradicional diada castellera de l’Onze de Setembre amb les quatre colles de la ciutat: Xiquets de Tarragona, Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sant Pere i Sant Pau.Per últim, a les 19.30h es farà la tradicional ballada de sardanes amb la cobla Cossetània a la Rambla Nova, davant el monument a la Sardana.