Cala Romana registra dos robatoris a habitatges en un mateix dia

Un va tenir lloc al carrer de la Travessera del Pi i l’altre, a carrer del Mirador, d’on es van endur joies i diners

Actualitzada 09/09/2019 a les 08:11

Abandonament de la zona

La urbanització Cala Romana de Tarragona ha tornat a ser objecte de dos robatoris a habitatges, en aquesta ocasió, perpetrats durant un mateix dia. El primer es va produir al carrer de la Travessera del Pi el passat dimecres, 4 de setembre. El segon va tenir lloc a un adossat del carrer del Mirador de Cala Romana el mateix dia. En aquest últim, el lladre o els lladres van aconseguir endur-se’n joies i diners, segons ha pogut saber Diari Més.Es desconeix l’hora en què els lladres van poder accedir a les cases. Els propietaris del xalet de la Travessera del Pi van veure que havien accedit a casa seva després de passar tot el dia fora, però es desconeixen més detalls. Al carrer del Mirador de Cala Romana el robatori s’hauria produït pels volts de les deu de la nit. Abans, però, segons assegura un veí de la zona, alguns residents van veure dues persones –aparentment estrangeres– rondant per la zona dels adossats on després es va tenir constància d’un robatori. En aquest cas, els lladres es van endur joies i diners. Els propietaris de la casa van arribar després que ho fessin els Mossos i vigilants d’una empresa de seguretat privada.Josep Maria Vives, resident de Cala Romana des de fa molts anys, assegura que els robatoris són freqüents per la manca de vigilància. «No és que hi hagi mala fe per part de la Guàrdia Urbana, suposo que no donen l’abast, però no hi ha suficient vigilància», diu. Segons assegura, al llarg del temps, els veïns de la urbanització han plantejat mesures per intentar reforçar la seguretat a la zona i evitar els robatoris, que són recurrents. «Hi ha hagut suggeriments com ara la d’instal·lar càmeres, contractar seguretat privada... En cert moment en vàrem tenir-la, però no va servir de res. Una altra possibilitat és que els propietaris que disposen d’alarma a les seves cases s’ajuntin per demanar seguretat privada», afegeix Vives.Sigui com sigui, Vives afirma que els robatoris són només un més dels molts problemes que hi ha a la urbanització i a totes les de llevant. «Tota la zona de Llevant està abandonada, som com una altra ciutat, aquí tothom fa el que li dona la gana», diu. «Hi ha problemes amb la neteja, amb el soterrament de cables... Les voreres no tenen l’amplada normativa, pel mig hi són els pals de telèfon. Sempre es parla dels barris de Ponent, però la rambla de Campclar és una delícia en comparació a com està Cala Romana», diu Vives.Les urbanitzacions de Llevant com Cala Romana són objecte de robatori no només a l’estiu, també a mesos d’hivern. El desembre de l’any passat els lladres van accedir a quatre habitatges en només tres dies.