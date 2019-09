Un jove denuncia cops de puny i puntades per part de la Guàrdia Urbana de Tarragona

Segons la policia, el noi, de 18 anys, s’estava barallant amb un altre jove, es va negar a ser identificat, va oposar resistència i va ferir un agent

Un noi de 18 anys denuncia haver estat víctima d’una «brutal pallissa» per part de dos agents de la Guàrdia Urbana en la matinada del divendres 6 de setembre a la plaça de la Font. Iker Torre assegura que els agents el van colpejar a la boca i li van propinar diverses puntades quan es trobava a terra sense que ell hagués fet res. La policia manté que el noi s’estava barallant amb un altre jove i que el van detenir per un suposat delicte de resistència i desobediència després de negar-se a ser identificat i ferir un agent quan intentava escapar.El jove va descriure la seva versió dels fets amb un escrit a les xarxes socials en el que assegura que es trobava amb un amic estirat a terra, abraçats, i parlant de les seves coses «sense muntar aldarulls ni cridar». Eren les tres de la matinada quan va aparèixer un cotxe de la Guàrdia Urbana del que van baixar dos agents amb la porra extensible a la mà. Torre explica que, després de registrar-los i no trobar alcohol o drogues, es va negar a ser identificar. En aquell moment dos agents el van «encastar» contra la porta del cotxe. «Mentre m’estaven agafant, em movia perquè m’estaven fent mal i, de sobte, em van tirar a terra i em van immobilitzar. Em van donar un cop de puny a la boca i un altre a l’ull i un gran nombre de puntades per tot el cos», assegura el noi.En un comunicat, la policia municipal assenyala que una patrulla que realitzava tasques de vigilància a la Part Alta, va observar dos joves barallant-se. Després de separar-los, els joves van argumentar que només jugaven però, segons la Guàrdia Urbana «un d’ells va negar-se de forma reiterada a identificar-se i va oposar resistència a ser escorcollat. Fruit de la resistència activa mantinguda pel jove, un agent de la patrulla de suport va resultar ferit». Els agents van conduir el noi detingut a l’Hospital Santa Tecla, un procediment habitual amb els arrestats a qui se’ls garanteix l’assistència sanitària. Torre va denunciar a les enfermeres que havia estat víctima d’una «pallissa sense motiu» per part dels policies que, segons explica, «miraven a la porta perquè no ens veiés ningú».Durant el trajecte fins a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Campclar, on va quedar detingut per desobediència i resistència contra els agents de l’autoritat, els agents li van dedicar, segons diu, comentaris sarcàstics i amb to de burla com «que malament encaixes els cops eh».El jove va dormir a la comissaria dels Mossos de Campclar i en va sortir a les onze del matí. La suposada agressió de la policia li va provocar una «fractura horitzontal del primer incisiu superior esquerra» i una ferida al llavi i contusions a l’esquena i al genoll diagnosticades per un metge.A causa d’un intens dolor a la boca, el noi va anar a urgències i el metge li va comunicar que s’haurà de sotmetre a una intervenció per a reconstruir-li la dent. La versió dels fets de Torre s'ha fet viral després que compartís l’episodi al seu compte d’Instagram. El jove va compartir diverses imatges d’una radiografia de la boca i dels cops que hauria rebut per part dels agents al llavi, la cintura i l’espatlla. Fins aquest diumenge, la publicació ha generat més de 200 comentaris i gairebé 7.000 interaccions a la xarxa social.