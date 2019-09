La Conselleria de Nova Ciutadania es presenta oficialment en un acte festiu a Casa Canals

La nova conselleria també desenvoluparà polítiques adreçades a les persones tarragonines que actualment viuen a altres països

Actualitzada 08/09/2019 a les 10:12

La Conselleria de Nova Ciutadania es va presentar oficialment dissabte a la tarda en un acte públic a Casa Canals, presidit per l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà. Les actuacions musicals de sis formacions van ser el plat fort de la jornada, en què la gastronomia de diferents països d’arreu del món també va tenir un paper important.En els discursos que va obir l’acte, l’alcalde Ricomà va remarcar que «és tant ciutadà de Tarragona aquella persona que porta sis generacions a la ciutat com aquell que només hi viu des de fa sis setmanes». En aquest sentit, l’alcalde va argumentar que l’equip de govern «treballarà per fer visible la diversitat com a valor positiu i, al mateix temps, ajudarà a que les persones que vinguin de fora puguin prendre part activa en la vida social i cultural de la ciutat».Per la seva banda, la consellera de Nova Ciutadania, Paula Varas, va destacar la voluntat de tractar les persones migrades «com un fet social, no com una problemàtica política com s’ha fet tradicionalment», posant l’èmfasi en un «enfocament basat en la interculturalitat». Així mateix Varas va recalcar que la nova conselleria també desenvoluparà polítiques adreçades a les persones tarragonines que actualment viuen a altres països.