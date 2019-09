Rècord de participants a la V Tàrraco Aigües Obertes

Mario Guillén Martínez i Laura Rodríguez Santaularia han guanyat la prova

Actualitzada 07/09/2019 a les 19:56

Aquest dissabte 7 de setembre s’ha celebrat la cinquena edició de la Tàrraco Aigües Obertes on Mario Guillén Martínez del CN Terrassa i Laura Rodríguez Santaularia del CN Barcelona s’han proclamat guanyadors de la la travessia de 4.1 km que transcorre per 5 platges de Tarragona (la Llarga, Capellans, la Savinosa, l’Arrabassada i el Miracle).La prova ha aconseguit un nou rècord de participants arribant als 270 nedadors procedents de 45 clubs diferents.La victòria de Mario Guillén amb un temps de 56’58” ha anat seguida en la classificació de Jordi Corominas Jodar, amb 59’56” que ha queda segon i el jove nedador del CN Tàrraco, Pau Sumoy Bergadà, amb 01’00” tercer.La nedadora del CN Granollers Aida Bertran Izquierdo 01:00:05 i Queralt Velasco Fernández del CN Cervera amb 01:00:29 han completat les tres primeres posicions de la classificació general emenina guanyada per Laura Rodríguez Santaularia (00:59:31).La travessia que organitza el Club Natació Tàrraco amb el suport del Club de Vela Platja Llarga, l’Ajuntament de Tarragona i el Reial Club Nàutic de Tarragona ha comptat amb 15 voluntaris que han fet possible que la jornada hagi estat tot un èxit.El lliurament de premis ha estat presidit per la Consellera d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, M. José López García, juntament amb diferents representants dels partits polítics de l’Ajuntament: Dídac Nadal, soci del Club i portaveu de Junts per Tarragona; Berni Álvarez del PSC, M. Elisa Vedrina del Partit Popular i José Luis Calderón de Ciutadans.Del Port de Tarragona ha acompanyat la jornada la Directora de Comunicació i de Relacions Institucionals, Montse Adan i, del Reial Club Nàutic de Tarragona, David Pino. En representació dels usuaris de la Fundació Onada que en el seu taller han fet els trofeus de la Travessia, ha estat la Imma.