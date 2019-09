Veïns de Bonavista denuncien la presumpta estafa d'un venedor de butà

El preu de les bombones, a 12,77 euros la unitat, està regulat pel Govern espanyol, però l’home les ven a 15,50 euros, segons explica una veïna

Actualitzada 06/09/2019 a les 09:08

La suposada estafa es repeteix, almenys, a tota Bonavista, segons explica Rosa Álvarez, veïna del barri. Des de fa dos anys, un treballador d’una agència de distribució de bombones de butà de Repsol, ven les garrafes a 15,50 euros la unitat, gairebé tres euros superior al preu oficial. El Ministeri per a la Transició Ecològica regula cada dos mesos el preu de les bombones. L’última modificació del 16 de juliol va fixar el cost de l’envàs tradicional de color taronja en 12,77 euros.«Ho fa per tot el barri, té el seu preu fix de 15,50 euros i, si li dius alguna cosa, t’ignora», denuncia Álvarez sobre el suposat estafador. «A la meva mare la va arribar a amenaçar amb què no tornaria a passar amb el camió si li discutia el preu», assegura. Fonts de Repsol asseguren no tenir constància d’aquest fet i censuren la suposada actuació il·legal d’aquest treballador. «Cap distribuïdor pot cobrar més del preu regulat. Investigarem aquest fet perquè no es torni a repetir», assenyalen des de la multinacional.L’home s’aprofita de dones grans, algunes d’elles viudes, per estafar-les. Com la mare d’Alvarez, són moltes les que depenen de la bombona taronja per escalfar-se, dutxar-se i cuinar, ja que té molts avantatges respecte al gas ciutat. Les bombones són molt més econòmiques i els clients paguen només el que consumeixen. Per contra, les empreses de gas obliguen a pagar un mínim en una factura mensual.Independentment de l’empresa de gas que les subministri, les bombones sempre tenen el mateix preu. Aquest 2019, el preu de les bombones han registrat quatre caigudes consecutives, després d’una tendència a l’alça que va començar el juliol de 2018. Els envasos es poden adquirir via domicili trucant a l’empresa, adquirint-la en diferents punts de venda i en les gasolineres. També hi ha una bombona més lleugera i moderna que costa entre 1 i 3 euros més. En el cas de Repsol, la companyia petroliera disposa de diferents agències de distribució que ven les garrafes per tota Espanya, arribant a qualsevol municipi. Els repartidors dels envasos no són treballadors de Repsol, sinó que pertanyen a empreses contractades per la multinacional.L’any passat, Álvarez va interposar una reclamació telefònica a Repsol, però res ha canviat. Segons aquesta dona, la propietària d’un negoci de pollastre a l’ast del barri és conscient de la presumpta estafa, però segueix comprant les bombones perquè el negoci depèn d’elles. «No pot comprar-les a un altre lloc perquè no pot carregar-les», comenta. Repsol afirma que la delegació territorial de Tarragona investigarà el cas per evitar que es torni a repetir i identificar el suposat estafador. La companyia recorda que té un servei per canalitzar les reclamacions que funciona les 24 hores al dia. En els últims anys, les vendes de les bombones de butà s’han estabilitzat. Entre novembre i març, es registra un augment de vendes. A l’estiu, les empreses noten un repunt als municipis de costa perquè molts veïns renuncien a pagar cada mes una quantitat fixa per tenir gas ciutat. El sector de l’hostaleria, bàsicament restaurants i bars són clients importants del gas butà, tot i que la majoria de clients són particulars.