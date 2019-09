Finalitza la construcció de la capella dels mormons a Tarragona

L’objectiu és inaugurar la instal·lació abans que finalitzi aquest any, després de dos anys d’obres

L’edifici que es convertirà en la capella de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies, coneguda popularment com a església mormona, ja està finalitzat. Actualment, només es procedeix al muntatge de mobiliari i la instal·lació de moqueta al seu interior, va informar ahir a aquesta redacció Marta Fernández, responsable de comunicació. Els últims treballs que resten per donar per conclòs el projecte constructiu es fan a l’exterior i afecten un espai que es dedicarà a la pràctica esportiva. Fernández va indicar que encara no s’ha fixat una data d’inauguració, però aquesta tindrà lloc abans que acabi el 2019 o a inicis del pròxim any. Fernández va apuntar que «falten permisos com els que concedeixen l’Ajuntament i els Bombers».Quan el projecte estigui del tot acabat, hauran transcorregut prop de dos anys des que es va posar la primera pedra, el 14 de novembre del 2017. Com es podia llegir en un document que es va entregar als assistents a l’acte, signat pel bisbe del Barri de Tarragona, Francisco Martínez Navarro, en la capella «s’ensenyarà l’Evangeli Restaurat, s’enfortirà als sants i se seguirà recollint els fills del nostre pare celestial, en preparació per a la seva segona vinguda». La comunitat mormona de la ciutat de Tarragona compta actualment amb més de 700 membres inscrits i registrats.El Centre d’Estaca de Tarragona, com el denominen els mormons, disposarà de cinc plantes. Dues seran subterrànies i es dedicaran a aparcament de vehicles, amb capacitat per a 49 cotxes –més una vintena d’eventuals a la zona de pati-jardí–, de les que set seran adaptades, mentre que les tres exteriors es destinaran tant a les activitats de l’església com les que puguin organitzar entitats ciutadanes, sempre que no siguin amb ànim de lucre. En el decurs de les obres de construcció de la capella, Fernández, va informar que «qualsevol entitat o organització que faci ús de les instal·lacions de la nova capella no podrà fer-ho amb finalitats comercials o propagandístiques, ni cobrar una entrada ni cap quantitat per cap concepte». Una de les entitats que es van interessar va ser l’Associació de Veïns Parc del Francolí, la qual estava donant els seus primers passos com a organització.La primera de les tres plantes que es veuen des del carrer es dedicarà a despatxos i serà el lloc de treball del bisbe. També serà on hi haurà la pica baptismal. A la segona, s’habilitarà la sala de lectura sacramental. La seva alçada és el doble que la de les altres plantes per acollir activitats de culte destinades als fidels, mentre que la tercera disposarà d’espai per impartir classes i organitzar iniciatives destinades als nens. El solar cobreix una superfície de 1.925 metres quadrats, dels quals 580 estan ocupats, i la superfície total construïda és de 3.803. L’objectiu d’aquesta iniciativa és poder tenir un protagonisme més gran en el context de Tarragona i establir més lligams amb la ciutat.