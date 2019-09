El pla contra l'incivisme que Cs vol per Tarragona proposa bonificacions fiscals «per a qui ho faci bé»

Ciutadans vol que les persones sancionades facin 4 hores de treballs comunitaris «cada 40 euros de multa»

Actualitzada 06/09/2019 a les 13:02

Bonificacions fiscals per «a qui ho faci bé», premis per a particular i empreses i càstigs de treballs a la comunitat de 4 hores per cada 40 euros de sanció, són algunes de les propostes que s'inclouen en el pla de xoc contra l'incivisme a Tarragona que aquest divendres ha presentat Ciutadans com a proposta per a l'Ajuntament de la ciutat.Rubén Viñuales, el portaveu del grup taronja, considerava que l'actual equip de govern municipal té una «nul·la gestió» respecte de l'incivisme. Per Cs, recollint les dades d'un informe municipal del 2017, la lluita «eficaç» contra l'incivisme, «suposaria un estalvi d'1,6 milions d'euros pel consistori».Altres propostes que Ciutadans inclou en aquest pla de xoc són la creació de la figura de l'agent cívic, recuperar agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana, «i que es compleixin les sancions, perquè això té un efecte dissuasiu directe».El grup municipal de Ciutadans considera necessari modificar l'actual contracte de neteja municipal, «i invertir el percentatge actual per fer que un 60% es destini a neteja i un 40% a la recollida».