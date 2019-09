El Govern trasllada a l'Ajuntament de Tarragona la cerca d'inversió per al Fòrum Judicial

La consellera Ester Capella diu que «falten 50 milions d’euros», tot i que fa més d’una dècada que es parla de l’execució del projecte

La consellera de Justícia, Ester Capella, va informar a la Mesa del Parlament, el 29 de juliol passat, que el seu departament no disposa dels recursos suficients per finançar el futur Fòrum Judicial de Tarragona, per la qual cosa considera imprescindible la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, presidit per un alcalde, Pau Ricomà, que com ella militen a Esquerra Republicana. La declaració està continguda en l’informe relatiu de la resolució 371/XII sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial del passat dimarts. La coincidència de color polític hauria de facilitar les coses, però el cert és que Justícia trasllada el pes més important del finançament del projecte a l’Ajuntament. La construcció del Fòrum de la Justícia s’arrossega des de la dècada dels noranta.Capella va afirmar que la inversió per fer realitat el Fòrum Judicial, reclamat des de diferents àmbits, «atesa la capacitat pressupostaria del Departament de Justícia, no es pot portar a terme de manera immediata». És per aquest motiu que la consellera va afegir que «tant la Generalitat com l’Ajuntament coincidim que és una prioritat i col·laborem perquè sigui una realitat», per la qual cosa «treballem conjuntament per trobar solucions que donin el màxim valor al solar –de l’antiga presó de l’avinguda República Argentina– i contribueixin a la viabilitat econòmica de la construcció del Fòrum Judicial». En aquest context, Capella va dir que, «per assegurar» aquesta viabilitat, «cal un canvi al Pla Urbanístic». El gruix de la inversió ha de sortir de la venda dels terrenys que ocupa l’antic centre penitenciari, que encara està actiu.De les paraules de la consellera de Justícia es desprèn que ha de ser l’Ajuntament l’administració que ha de cercar fórmules per tal de col·laborar en el finançament del projecte. Capella va explicar que «el Departament de Justícia té un pressupost anual d’inversions de 20 milions d’euros per a tot Catalunya» i, sense la participació de l’Ajuntament «per buscar solucions, no pot assumir una inversió de 50 milions només a Tarragona». Capella va afirmar que «Justícia fa tot el que pot fer ara: invertir prop de 10 milions d’euros en la construcció del Centre Obert –a l’avinguda Pont i Gol, en el mateix espai on s’ha de construir el Fòrum Judicial–, per poder tancar l’antiga presó». Es tracta «d’una inversió milionària en un context de falta de pressupost, però encara ens falten 50 milions més».El futur del Fòrum Judicial passa, necessàriament, per la construcció del Centre Obert, al qual s’oposen els veïns de la zona del Parc del Francolí. Serà en el moment que entri en funcionament quan «l’antiga presó quedarà en desús i podrem disposar d’un solar de prop d’11.000 metres quadrats, situat en un enclavament privilegiat», va apuntar Capella. La consellera va dir que «hem d’avançar de bracet amb l’Ajuntament», ara que «s’han reprès converses un cop constituït el nou govern municipal».Han passat més de deu anys des que es va anunciar la intenció de construir el Fòrum Judicial «per concentrar totes les seus judicials i l’Audiència Provincial de Tarragona», segons va anunciar la Generalitat el novembre del 2010. Abans, però, hi va haver un altre procés que va acabar en el canvi d’ubicació del complex judicial. La primera opció era construir el Fòrum Judicial a la Rambla President Companys, tot just en el solar on, anys després, es va instal·lar el Corte Inglés, gràcies a una permuta de terrenys.A finals del 2010 la Generalitat va anunciar que havia decidit «impulsar el Fòrum de la Justícia de Tarragona» i que havia iniciat el procés per poder licitar les obres. De fet, fins i tot es van presentar els dibuixos dels tres edificis que estarien units i que aglutinarien els serveis judicials. En aquelles dates es parlava que «el segon equipament judicial de major envergadura de Catalunya, després de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet», s’ubicaria a l’avinguda Pont i Gol.La Generalitat va informar el 2010 que l’edifici projectat comptaria amb 3.500 metres quadrats per a equipament penitenciari –el Centre Obert, amb capacitat per a 150 interns–. La inversió estimada de tot el projecte era de 69 milions d’euros.