Detingut a Tarragona per retenir i amenaçar una dona que havia conegut amb una app de cites

L'home va intentar retenir-la al seu pis i després la va perseguir amb una arma blanca

Actualitzada 06/09/2019 a les 10:16

Dues detencions més

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut la passada nit a un home de 28 anys acusat com a presumpte autor de delictes de detenció il·legal, lesions i amenaces.La detenció es va produir després que la policia va rebre l'avís que una dona estava sent amenaçada, al centre de la ciutat, per un home amb una arma blanca.Personats al lloc, els agents van localitzar la dona, que els va explicar que havia conegut a un home a través d'una aplicació de cites de mòbil i que quan estava al seu pis no la deixava sortir.Segons l'explicació de la dona, finalment va poder sortir del pis i l'home la va seguir al carrer, amenaçant-la amb una arma blanca. Aquesta circumstància va ser corroborada per un testimoni dels fets.La Guàrdia Urbana va detenir minuts després a l'home, que havia retornat al seu pis.D'altra banda, la matinada passada també es va detenir un jove de 18 anys acusat de delictes de resistència i desobediència a agents de l'autoritat.Els fets es van produir poc després de les 3 de la matinada a la plaça de la Font, quan una patrulla va observar dos joves barallant-se.Quan es va apropar per identificar-los, aquests van argumentar que estaven jugant, però un d'ells va negar-se reiteradament a identificar-se. El jove va oposar resistència a ser escorcollar i va intentar escapar dels agents.A causa de la resistència mostrada pel jove, un agent que havia acudit com a suport va resultar ferit.A aquesta detenció cal sumar la que es va produir aquest dijous a la tarda a Torreforta, d'un home de 52 anys que estava venent droga al carrer i que quan intentaven detenir-lo va intentar fugir, oposant-se fermament a l'actuació dels agents.