Augmenten un 6% els espectadors de l'espectacle 'Amfiteatrvm'

El 'show', que s'ha fet els divendres i dissabtes d'agost, recrea la història de la Tarragona romana

L'espectacle Amfiteatrvm ha comptat amb una alta participació. Per aquest han passat un total de 6.829 espectadors durant l’agost, un 6% més respecte l'any 2018. El show ha estat molt ben valorat i ha rebut una nota mitjana del 8,2.La majoria dels assistents han estat famílies i tres de cada quatre provenien de fora de ciutat. Un de cada quatre era estranger, majoritàriament de França, Alemanya i Bèlgica.Amfiteatrvm recrea la història de la Tarragona romana. A través de tres projectors s'explica la història d’un home que vol ser gladiador, i s’aprofita per explicar com va ser el dia de la inauguració de l’amfiteatre. El producte cultural i turístic, que s'explica en 4 idiomes, ha comptat amb la participació de 100 persones.A més a més de les dades de l'espectacle divulgatiu, unes dades 1.722 persones han vist el documental Ingenieria Romana a l’amfiteatre. El visionat es complementa amb una visita nocturna del monument i ha estat valorat amb un 9,1 de nota.La xifra de turistes que pernocten a la ciutat també ha augmentat en 7 punts, ha passat d’un 42% el 2018 al 49% el 2019. El 70% dels turistes dormen en hotels, càmpings o apartaments.