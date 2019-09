Unes 700 persones opten a 22 places de la Guàrdia Urbana de Tarragona

El sindicat Asemit li «preocupa» que els agents no entrin al cos fins el 2021 i veu les places «insuficients»

230 agents

Un sou de 1.900 euros mensuals nets des de 2004

Unes 700 persones per a 22 places. Són els números del concurs d’oposició lliure que l’Ajuntament va convocar el maig passat per a contractar 22 nous agents de la Guàrdia Urbana. El sindicat ASEMIT creu que les places són «insuficients» per cobrir les vacants que es produiran a partir de 2020. A més, des del sindicat es mostren «preocupats» perquè els 22 seleccionats arribin a temps per començar al novembre la formació, ja que encara no s’ha fixat el dia d’inici de les proves que es prolonguen, com a mínim, dos mesos.Dels 700 candidats, 360 han estat admesos en un primer cribratge. Unes 340 persones han estat excloses per no presentar documentació requerida, no acreditar el permís de conduir o no haver demostrat que són desocupats. Els exclosos tenen uns dies per presentar els documents requerits i poden optar a les proves. Des d’ahir, 4 de setembre, s’ha obert un període de 10 dies per presentar al·legacions. Serà aleshores, quan es fixi un dia per iniciar les proves físiques i teòriques que, a dia d’avui, encara no es coneix.Des d’Asemit, sindicat majoritari al cos policial, creuen que els futurs agents que superin les proves no podran començar el curs formatiu a l’Escola de Policia que arrenca el novembre. En cas de ser així, els agents començarien la formació durant el 2020 i començarien a treballar al cos a partir de 2021.Els requisits bàsics per entrar a la Guàrdia Urbana són: tenir entre 18 i 57 anys, la nacionalitat espanyola i el títol de l’ESO. La prova teòrica consisteix en un test de 50 preguntes sobre coneixement culturals i un examen de català per acreditar un nivell B2. Els aspirants realitzen proves físiques i un test psicotècnic i, finalment, una prova mèdica. Els seleccionats es formen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) durant nou mesos i inicien la seva carrera professionals com agents en pràctiques. Per poder entrar al cos, la policia estableix un límit físic de 165 centímetres d’alçada pels homes i 155 centímetres per a les dones. Les persones amb antecedents delictius no poden fer les proves o, en tot cas, han de tenir extingida la responsabilitat penal.Fonts del sindicat Asemit asseguren que en la futura negociació dels nous pressupostos municipals, demanaran 30 noves places al consistori, tot i que assumeixen que, potser, el consistori no les pot assumir. Les baixes per jubilacions d’aquest any i del que ve són superiors a les 22 places previstes. Fins al 4 d’agost s’han retirat 15 agents durant el 2019. Durant el 2020, els representants dels treballadors calculen que 15 policies més deixaran la placa. Des del gener, tots els agents locals es poden acollir a la jubilació anticipada als 60 anys, una opció a la qual s’han acollit molts agents. Aquesta circumstància farà que l’any que ve una quinzena de policies es retiri. «La plantilla està bastant envellida», recorden des de l’organització sindical, que reclama una convocatòria de 8 places més de promoció interadministrativa. Es tracta de places destinades a agents d’altres cossos policials i forces de seguretat de l’Estat (Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional). L’opció també està oberta a agents d’altres policies locals i, habitualment, s’hi acullen aquells agents que es troben desplaçats a altres llocs de destí i volen tornar al seu municipi d’origen.La plantilla de la Guàrdia Urbana està formada per uns 230 agents. Cada dia treballen uns 130 policies repartits per quatre torns. A cada torn, hi ha entre 30 i 40 agents treballant i, almenys, tres cotxes patrullant, a més dels agents en motocicleta. Un centenar d’agents realitzen tasques que no són «intrínsecament» policials. Segons les ràtios que estableix les Juntes de Seguretat hi hauria d’haver entre 240 i 250 agents, segons expliquen fonts d’Asemit, que assenyalen que hi ha 60 pendents. Les 22 places ajudaran a cobrir aquest dèficit, però el sindicat reclama més convocatòries de places en el futur. La desaparició, per llei, dels agents interins provocaran la necessitat de contractar nous agents. Aquesta situació fa que altres municipis del territori reclamin agents que treballen, actualment, a Tarragona en comissió de serveis.Els agents de carrera que comencen a treballar el cos de la Guàrdia Urbana de Tarragona cobren un sou de gairebé 3.000 euros bruts, uns 1.900 euros mensuals nets. El salari es divideix en tres conceptes: salari base 747 euros, complement de destí (363 euros) i el complement per perillositat i nocturnitat, entre d’altres (1.600 euros). Els treballadors van aconseguir el 2004 l’equiparació salarial amb els agents dels Mossos d’Esquadra de nivell 3, que cobren un sou similar. Va ser l’aleshores alcalde de CIU, Joan Miquel Nadal, qui va signar l’equiparació després de negociar amb els agents.