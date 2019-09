Tarragona compta amb un nou licor autòcton, creat pel cellerer Eduard Jordà

Està a la venda des del passat divendres amb el nom ‘El d’aquí’, té 40 graus i el fa Destil·leria Lehmann, de Tortosa, fundada l’any 1870

Tarragona compta amb un nou licor autòcton, El d’aquí, creat pel reconegut cellerer Eduard Jordà i elaborat per Destil·leria Lehmann, de Tortosa, fundada el 1870. El divendres de la setmana passada el celler del carrer Jaume I va iniciar la venda d’aquest producte que Jordà defineix com un licor d’herbes «de sabor intens, llarg a la boca i que té cos, de color groc brillant amb reflexos verdosos que recorden l’oli del Mediterrani». Demà, divendres, a l’aparador del magatzem que el celler té a Jaume I, es farà un muntatge gràfic per donar la benvinguda a un licor que s’afegeix al llistat de begudes amb segell tarragoní. En l’etiqueta destaca la imatge de la rosassa de la Catedral, un dels molts símbols de la ciutat.Jordà va explicar a aquesta redacció que «feia anys que em ballava pel cap fer un licor d’herbes propi que estigués molt ben fet». «Hi ha orujos gallecs bons, però els clients em demanen de millors i amb més graduació», va comentar, per afegir que «El d’aquí té 40 graus i és el resultat de moltes proves que hem fet». El producte final, amb un preu de 15.95 euros, «el que tenen els aiguardents gallecs bons», és la conclusió d’un llarg procés «en el qual han intervingut clients del celler, que han aportat les seves opinions a partir de les diferents proves que hem fet fins a obtenir el licor final».El nou licor està elaborat «a partir d’alcohol vínic del territori», va dir Jordà, qui va indicar que «El d’aquí no rasca i totes les persones que beuen aquesta mena de licors i que l’han provat han dit que els agrada, per la qual cosa estem molt satisfets». La primera producció que ha sortit de Destil·leria Lehmann «és d’un miler de botelles i farem les que convingui, en funció de la demanda, que estic convençut serà important».Jordà va remarcar que es tracta «d’un licor que es fa a les nostres comarques, que el ven un celler tarragoní i que el compra la gent de la ciutat». De fet, «la fórmula l’he creat jo, junt amb el destil·lador i, com he dit, també la gent que l’ha tastat mentre fèiem les proves». El d’aquí no fa una setmana que està a la venda, però la resposta dels clients habituals de Jordà «és molt positiva», va dir el cellerer. Jordà va comentar que «Tarragona té molts licors i begudes pròpies, i ara s’afegeix El d’aquí, fet amb herbes de la nostra terra».La veterana Destil·leria Lehmann, que ja ha arribat a la cinquena generació, va subministrar durant anys l’absenta, una beguda que va ser prohibida durant el règim franquista i en molts països europeus per contenir regalèssia i donzell, aquesta última planta de la família del cànnabis. Entre les persones que la van gaudir es trobaven Picasso, Hemmingway, Van Gogh, Baudelaire i Oscar Wilde.