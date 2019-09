La URV fa un tast d'història vinícola

Un equip de la universitat fa vi seguint el procediment d’elaboració i conservació dels ibers

Actualitzada 05/09/2019 a les 10:24

327 quilos de raïm de la varietat ull de llebre, diverses gerres o tenalles i una dotzena d’àmfores. Això és tot el que faran servir l’equip d’investigadors de la URV que aquest dimecres han començat a elaborar vi seguint el procediment de l’època ibèrica, ara fa 2.500 anys. La iniciativa parteix del grup de recerca GRESEPIA, del Departament d’Història i Història de l’Art de la URV, i compta amb la col·laboració de la Facultat d’Enologia de la universitat, que hi ha posat els mitjans i els coneixements tècnics.Tot plegat va engegar –explica Fernando Zamora, director del celler experimental Mas dels Frares– quan Jordi Diloli, director del grup de recerca GRESEPIA, els va trucar i els va proposar fer «una gamberrada molt interessant»: reconstruir el procés de producció i, sobretot, conservació del vi, en les mateixes condicions que es trobaven els ibers. Els investigadors de la Rovira i Virgili ja van fer una primera prova aquell any 2018 al celler experimental Mas dels Frares, i enguany han volgut continuar la recerca.Així, aquest dimecres s’ha procedit al premsat del raïm, que es va fer amb els peus, tal com ho feien els nostres avantpassats ibers. El most obtingut es deixarà fermentar a temperatura constant durant aproximadament una setmana. Passat aquest temps, es transvasarà a dotze àmfores per conservar-lo durant tot un any. «El que farem és veure com evoluciona aquest vi fins a la propera collita», explica Jordi Diloli. El director del GRESEPIA ha avançat que els investigadors obriran tres àmfores cada tres mesos, per tal d’analitzar l’estat del vi, i fer-ne una anàlisi microbiològica, química, física i sensorial. Per fer totes aquestes medicions empraran la tecnologia actual, i se serviran dels especialistes del Mas dels Frares. «Sabem que en el passat l’elaboració era complicada, però la conservació ho era encara més», detalla Zamora. El motiu és que al vi només s’hi afegien additius per millorar-ne el sabor, i ja quan la conservació estava en etapes molt avançades. «A diferència de la cervesa, que pots guardar el cereal i elaborar-ne quan vols, de vi només se’n pot fer una vegada a l’any, i per això, si no pots conservar-lo, tens un problema», afegeix Diloli.D’aquí que l’interès principal d’aquest experiment arqueològic sigui valorar l’evolució d’aquest vi, fer-ne un seguiment amb la tecnologia actual i finalment publicar els resultats de l’experimentació.Quant al vi resultant d’aquest procés, el responsable del GRESEPIA aventura que serà semblant «al que es podia trobar a la majoria de masos catalans o a les cooperatives de la Terra Alta fa quaranta anys, un vi aspre, fort. No és un vi dolent, però no s’assembla als vins als quals estem acostumats avui dia».La primera apertura d’àmfores es farà al mes de desembre, i a partir d’aquest moment, se’n faran tres més fins arribar a la pròxima collita, que es tornarà a fer al setembre de l’any que ve.