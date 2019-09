El PSC qualifica de «sectari» l'actual equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona

Els socialistes es mostren «preocupats» respecte de canvis de personal al consistori tarragoní

Actualitzada 05/09/2019 a les 14:09

El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tarragona, a través de la seva portaveu, Sandra Ramos, s'ha mostrat «preocupat» per algunes decisions preses per l'equip de govern municipal els últims dies, relacionades sobretot amb renovació de personal.Segons Ramos, «a aquest govern li falta prudència i li sobra sectarisme». La portaveu socialista afegia: «No entenem la urgència del nou cap de cultura, si l'actual gerent de l'àrea no acaba fins al 31 de desembre».Els socialistes consideren normal que ERC i els Comuns vulguin realitzar canvis a l'organigrama municipal, «però no ens expliquem la rapidesa per fer-los fora, si no hi ha una persona que els substitueixi. Ricomà està deixant escapçades àrees tan importants com són Educació, Mitjans de Comunicació i Cultura».