El Chartreuse anirà pujant els pròxims anys fins a arribar al preu europeu

La versió del licor verd es venia ahir en un centre comercial de Voiron al preu de 52,90 euros el litre, i a 18,50 la botella de 35 centilitres

Actualitzada 05/09/2019 a les 11:28

La firma Chartreuse presentarà l’edició especial de l’ampolla de Santa Tecla el dijous de la pròxima setmana, en el decurs de la inauguració d’una exposició que s’obrirà a l’Espai Turisme. La mostra s’organitza amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de l’aparició de la Mamadeta, la beguda de les festes que Tarragona dedica a la seva patrona, on també s’explicarà la relació de la fàbrica de licors amb la ciutat, va explicar a aquesta redacció Carme Rodríguez, representant de la marca francesa a Catalunya.Rodríguez va manifestar que «per les festes de Santa Tecla d’aquest any mantenim, gairebé, el preu del Chartreuse groc, del verd i el Tau», aquest darrer una barreja dels dos que va sortir a la venda el 2017, «per oferir un preu especial, més barat, a la ciutat». Per altra banda, Rodríguez va informar que encara no disposa del preu que tindrà l’edició especial de l’ampolla de les festes del 2019, que es donarà a conèixer el dijous 12 de setembre.Els fidels a aquesta beguda francesa, que es va destil·lar a Tarragona entre els anys 1903 i 1989, es van sorprendre el 2017 quan es va anunciar una pujada del preu de dos euros. En aquest context, Rodríguez va apuntar que «va ser per aquest motiu que es va fer l’edició especial de la Tau». Segons va indicar a Diari Més, el preu del Chartreuse «pujarà els pròxims cinc o sis anys» fins a incrementar-se «uns dos o tres euros, per situar-se al preu europeu», va dir Rodríguez, qui va recalcar que «no és segur» que la destil·leria mantingui aquesta política de preus, tot i que el més probable és que el licor francés «pugi un cèntims cada any». Ahir, al Carrefour de la localitat francesa de Voiron, el litre de Chartreuse verd anava a 52,90 euros, mentre que la botella de 35 centilitres, a 18,50. En dues bodegues de Tarragona consultades per aquesta redacció el preu de la botella de 70 centilitres era de 31,60 i 31,98, respectivament.Entre les curiositats que va explicar un cellerer, cap remarcar que el Chartreuse groc ha pujat la seva graduació, passant de 40 a 45, mentre que el verd manté els 55 graus. Per altra banda, Sara Domènech, del Celler Domènech del carrer Apodaca, va dir que «aquest any Charteuse no treurà al carrer la botella de tres litres de l’edició de la Tau». La dada va ser ratificada per Carme Rodríguez, qui va remarcar que «se segueixen comercialitzant les botelles de tres litres de groc i verd. Per les pròximes festes de Santa Tecla la marca Chartreuse farà la tradicional edició especial que, en aquesta ocasió, es concretarà en una producció de 1.200 botelles de groc i unes 500 de verd. D’aquesta darrera versió es faran cent més que el 2018, va informar Rodríguez, qui va subratllar que aquesta edició es fa només per Tarragona.Per la seva banda, Domènech va manifestar que, «segons ens han dit, aquest any es manté el preu de la botella de Santa Tecla, però el pujaran el 2020». Segons va dir, «no l’haurien de pujar més».Com a referència de l’evolució del Chartreuse a la ciutat, un dels cellers consultats va indicar que l’any passat els preus del groc, el Tau i el verd van ser, al seu establiment, de 20,95, 19,95 i 27,95 euros, respectivament. Els preus que té en l’actualitat són de 23,93, 21,95 i 31,60 euros per cadascuna de les tres modalitats. En un altre dels cellers consultats els preus d’aquest setembre són, de moment, de 27,55, 24,98 i 31,98 euros.