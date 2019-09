294 obres es presenten al Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental de Tarragona

El certamen l'organitza el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i el consistori

Un total de 294 obres s'han inscrit a la quarta edició del Psicurt - Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, que se celebrarà del 10 al 13 d'octubre. El certamen l'organitza el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona. Pel que fa a la secció Educurt, s'han presentat 14 curtmetratges. Aquest apartat està dirigit a estudiants de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius. Els curtmetratges que arribin a la final es projectaran a l’Antiga Audiència de Tarragona.El coordinador del Psicurt i vocal i referent de la Comissió de Cultura del Col·legi Oficial de Psicòlegs, Jaume Descarrega, ha valorat que «el Psicurt ens permet obrir una finestra per parlar de la salut mental».El Festival compta amb la categoria Educurt Exprés, on encara es poden presentar obres fins al 30 de setembre. Aquesta categoria està destinada a estudiants de Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Universitat. Poden participar-hi curtmetratges de ficció de producció en català i amb una durada màxima final de 5 minuts. L’enregistrament es realitzarà a Tarragona durant el cap de setmana del Festival, fent servir un element i unes localitzacions proposades per l’organització en el moment de l’inici del Concurs. Per inscriure's, de forma gratuïta, cal omplir un formulari a la web del Festival www.psicurt.com