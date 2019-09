Un home que dorm a la Rambla Vella «atemoreix» unes botigueres

Les empresàries denuncien que les increpa a diari i que fa les seves necessitats davant del local

Actualitzada 04/09/2019 a les 15:58

Les propietàries d’un negoci de mobles de la Rambla Vella viuen «atemorides» per un home que viu al carrer, just al davant del seu local, ubicat al número 3 del carrer. «Només veure’l les cames em fan figa», explica Belén Picacuelo, una de les sòcies de la botiga. Des de juny, una de les persones que dormen a la via pública entre cartons a la Part Alta, les increpa gairebé diàriament i fa les seves necessitats a la porta del local, segons expliquen aquestes empresàries.«Sap que és immune, que no li poden fer res, però nosaltres estem indefensos», assegura Riera Piñol. L’home s’orina i deixa restos fecals i vòmits a l’entrada de la botiga. Acompanyat d’un gos, aquestes dones se senten intimidades i desesperades davant d’una situació que els genera una tensió permanent. No s’atreveixen a quedar-se soles al negoci i, quan Picacuelo plega, el marit de Piñol s’acosta al negoci a acompanyar la seva dona. «Crea inseguretat», justifica.La policia acostuma a avisar a Serveis Socials perquè atenguin les persones que dormen el carrer. No obstant, algunes d’elles rebutgen ser ajudats i prefereixen dormir al carrer. «Tothom té dret a viure millor, però a nosaltres també ens haurien de respectar», demana aquesta botiguera, que descriu una Rambla Vella «degradada» pel tancament de negocis i locals de la zona.Les trucades a la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra no han servit per solucionar una situació que arrosseguen tot l’estiu. «Ens diuen que es tracta d’un acte administratiu, no penal, i que no podem demanar cap ordre d’allunyament», es lamenten. Un dia, gairebé arriben a les mans per intentar evitar que l’home no entrés a la tenda. Cada dia, aquestes dones desinfecten el cartó i la zona on dorm l’home. Aquesta persona presenta habitualment símptomes evidents d’embriaguesa i compra les begudes al supermercat de davant. Una de les treballadores explica que ha protagonitzat alguns incidents diverses vegades cridant als empleats.Piñol assenyala que la Guàrdia Urbana es limita a desplaçar-lo a un altre lloc quan té lloc un incident. «Ens diuen que com més trucades fem a la policia, més possibilitats hi ha que derivin al cas a Serveis Socials. Però, mentrestant, nosaltres hem d’anar aguantant», es queixa l’empresària.