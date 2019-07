Manifestacions arreu del territori contra 'La Manada' de Manresa

El col·lectiu feminista denuncia que la fiscalia acusi els set joves d’abús sexual, i no d’agressió, el mateix dia que declara la víctima en el judici

Actualitzada 08/07/2019 a les 21:47

«15 minuts cadascun»

Desenes de persones, la majoria dones, van concentrar-se ahir a Tarragona, Reus i el Vendrell, entre altres municipis, per mostrar el seu rebuig contra el judici a set joves acusats d’atacar sexualment en grup una menor d’edat quan tenia 14 anys. Com va passar amb el cas de la Manada de Pamplona, el col·lectiu feminista va tornar a sortir al carrer per reclamar que s’acusin els nois de violació i no d’abús sexual. La víctima, que ara té 17 anys, va declarar ahir a l’Audiència de Barcelona que va sentir «por» i es va veure «angoixada» i «amenaçada» per sis dels joves. Un setè no va participar en l’atac sexual, que es va produir a Manresa, però no va fer res per impedir-lo.Convocats pel col·lectiu Fridas, unes 60 persones van manifestar-se davant de la plaça de la Font de Tarragona al crit de «Visca la lluita feminista». Els organitzadors de la protesta van denunciar el que interpreten com una justícia «patriarcal» i van carregar contra la fiscal del cas per considerar que no va haver-hi intimidació i que, per això, no es tracta d’una agressió sexual perquè la noia anava beguda. «Senyora fiscal: segons la modificació del Codi Penal de 2015 l’edat de consentiment és a partir dels 16 anys. Per tant, en el cas d’una noia de 14 anys no pot haver-hi debat. És una violació!», va exclamar Marjorie Machado, altaveu en mà, des de les escales de l’entrada de l’Ajuntament.Les manifestants denuncien que la justícia posi el focus en la víctima. «Quina és la solució? Que les dones no sortim de casa? La solució és tan simple com que els homes no violin», va expressar el col·lectiu en el manifest llegit ahir.A la protesta van assistir nombrosos regidors del govern com Xavi Puig, Jordi Fortuny i Paula Varas i la regidora d’Igualtat, Carla Aguilar, així com la regidora socialista Begoña Floria.La protesta es va repetir a la capital del Baix Camp i al Vendrell, en els dos casos, també, amb poca afluència de manifestants. Al Vendrell, una cinquantena de veïns es van concentrar a la plaça Vella i, a Reus, la protesta es va convocar a la plaça Mercadal.La víctima va assegurar ahir que la van intimidar amb una pistola. En la declaració, que es va fer a través d’una mampara per evitar el contacte amb els processats i acompanyada d’una psicòloga, va confessar que recorda poc de la nit dels fets i que creu que li van posar alguna substància a la beguda. A banda d’ella, també van testificar tres persones més que van assistir a la festa on s’haurien produït els fets. Els joves es trobaven en una casa abandonada. Segons la jove, la víctima va marxar amb un dels nois a una sala annexa per pròpia voluntat «perquè estava enamorada d’ell». Al cap d’una estona va tornar l’acusat i li va ensenyar un rellotge i li va dir «15 minuts cadascun». Aleshores, van anar la resta. La protesta d’ahir es va repetir a 120 ciutats de Catalunya i tot l’Estat. Des de Fridas, Machado va admetre que encara falta molt suport de la població en aquestes protestes. «Acostumem a respondre en casos de violència directa», observava l’activista que demana més mobilització al carrer.