Les proves de la nova versió de l'EPP! de la BIR de Tarragona genera incidències

Neteja Pública informa que l’aplicació, un cop millorada, estarà en servei el pròxim setembre

Actualitzada 08/07/2019 a les 21:30

L’àrea de Neteja Pública de l’Ajuntament de Tarragona treballa en la construcció d’una nova versió de l’aplicació EPP!, en la qual els ciutadans poden dirigir-se a la Brigada d’Intervenció Ràpida (BIR) per plantejar propostes de millora de l’espai públic. La intenció d’aquesta iniciativa és que la nova versió de l’aplicació es pugui implantar en el decurs del pròxim mes de setembre. Les proves que s’estan realitzant «han suposat algun problema puntual», va reconèixer ahir a aquesta redacció l’Ajuntament, el qual va afegir que «fa unes setmanes no va funcionar amb normalitat», fet que va estranyar a molts usuaris d’aquest servei que no van poder mantenir contacte amb l’Ajuntament amb aquesta aplicació.L’EPP va entrar en servei el mes de febrer del 2015, amb la finalitat de posar a disposició dels ciutadans una eina per informar a l’Ajuntament de desperfectes en l’espai públic, la presència d’abocadors il·legals o elements urbanístics malmesos com voreres, papereres, bancs o fanals, i per facilitar la neteja de la via pública.La majoria de les denúncies i peticions dels tarragonins mitjançant l’EPP! fan referència a la neteja, però també hi ha un nombre elevat que es trameten amb l’objectiu de millorar diferents elements que estan trencats. Des d’inicis d’aquest any i fins al mes d’abril inclòs, la BIR va fer 1.005 intervencions –213 a l’abril–. D’aquestes, el 63% van ser reparacions de voreres (135), l’1% reparacions d’asfalt (2) i el 36% altres actuacions (76).