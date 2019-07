L'incendi a l'empresa Miasa de Tarragona posa en qüestió l'eficàcia del pla d'emergència química

Ricomà es reuneix amb els veïns per escoltar les seves propostes per millorar els sistemes d’informació en casos d’accidents

Actualitzada 09/07/2019 a les 00:33

Crítiques de l’oposició a l’Ajuntament per la gestió de l’incendi al polígon Entrevies. PSC i Ciutadans reclamen al govern municipal d’ERC i En Comú Podem més informació sobre el que va succeir a l’empresa logística Miasa de productes químics que la matinada del diumenge es va veure devorada per les flames. L’incident va provocar l’activació del Pla d’emergències per risc químic Plaseqcat, tot i que segons van assegurar tant la Generalitat com el consistori en cap moment hi va haver risc per a la població.Els socialistes van demanar ahir a l’alcalde Pau Ricomà una Junta de Portaveus urgent perquè informi els grups polítics de les actuacions dutes a terme per part de l’Ajuntament i de quins van ser els mecanismes d’informació a la població. El principal partit de l’oposició no entén que l’endemà de l’incendi, Ricomà no convoqués la reunió. «Volem saber si la informació a la ciutadania ha estat la correcta. No és massa lògic que no s’hagi convocat una junta de portaveus davant d’un fet bastant traumàtic com aquest», assegurava ahir la regidora del PSC, Begoña Floria, que ahir va rebre queixes de veïns «que no sabien com informar-se i que, davant les espectaculars flamarades, tenen molta por».Floria assenyala que es van viure situacions de «caos i pànic» i que «és important que els mecanismes d’informació a la població funcionin i segurament alguna cosa millor podem fer». A Campclar, desenes de veïns espantats per l’espectacularitat del foc van fugir de la ciutat en cotxe formant una filera de vehicles en direcció a Reus. La regidora socialista afirma que no tota la ciutadania segueix les xarxes socials per fer un seguiment de l’incident.Després d’algunes queixes de veïns i entitats per falta d’informació, Ricomà i diversos regidors del seu govern es van reunir ahir a última hora de la tarda amb les tres federacions veïnals del barri: la FAVT, Segle XXI i l’Àrea Llevant per escoltar les seves demandes. Per altra banda, el PSC vol saber si els mecanismes d’informació que va activar l’Ajuntament i la Generalitat «són els correctes i si es pot millorar». També va anunciar que demanarà a la Junta Local de Seguretat que valori aquest tema. Des de Ciutadans, Rubén Viñuales, va sol·licitar a l’equip de govern local la revisió dels protocols d’incendis i del Pla SEQCAT (Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona) «davant el caos derivat per la desinformació a la ciutadania en l’incendi del polígon Entrevies la matinada del 6 al 7 de juliol».La Generalitat va activar el Plaseqcat la matinada del diumenge fins a les cinc de la tarda. En l’incendi es van cremar productes de neteja i aerosols que van causar petites explosions a la nau. El foc estava controlat poques hores després, però els esforços dels bombers per extingir-lo completament es van allargar un dia més. Viñuales vol saber «quins criteris s’han aplicat dins del Plaseqcat perquè no sonés cap mena d’alarma i per què els veïns només van tenir els mitjans de comunicació com a única via d’informació».El director dels serveis territorials del Departament d’Interior a Tarragona, Joan Carles de la Monja, va explicar el diumenge que les sirenes no van sonar perquè no es van detectar partícules tòxiques a l’aire a causa de l’incendi. «Les sirenes s’usen quan toca», va assegurar.La formació taronja va demanar a l’Ajuntament que insti a la Generalitat perquè «es doni prioritat a la Mesa sobre la Qualitat de l’Aire, que és la responsable d’informar i actualitzar els protocols existents». Viñuales va apuntar que la taula es va crear el 2015 i només s’han fet 5 sessions, un fet que va titllar «d’inadmissible en una ciutat com Tarragona en el qual la indústria química ha de conviure amb els ciutadans».