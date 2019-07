Demanen la llicència per obrir una benzinera a l'avinguda d'Andorra de Tarragona

L’empresa Vilalta Corporación ha presentat a l’Ajuntament la llicència ambiental

L’empresa Vilalta Corporación, amb seu social a Vila-seca, ha presentat davant l’Ajuntament de Tarragona la sol·licitud per a la concessió de la llicència ambiental, acompanyada del projecte, com a pas previ a la construcció d’una benzinera en uns terrenys situats a l’avinguda d’Andorra. L’espai on es vol aixecar l’estació de servei està localitzat un cop superada la rotonda que facilita l’accés a l’Hospital Universitari Joan XXIII, en direcció al barri de Sant Pere i Sant Pau, a la carretera N-240.La futura benzinera estarà situada a un centenar de metres d’aquesta rotonda, aproximadament, i a prop de tres-cents de les conegudes com a Cases Barates. En el voltant de les finques on està prevista la construcció de l’estació de servei gairebé no hi ha blocs d’habitatges i els més pròxims es localitzen en la mateixa carretera, però en direcció al centre de la ciutat.L’empresa ha comentat a aquesta redacció que, en aquest moment, s’està procedint a la tramitació de la documentació pertinent per rebre l’autorització de l’administració per engegar el projecte constructiu.La iniciativa empresarial preveu la construcció de tres línies de sortidors, en un espai de 2.392 metres quadrats i una superfície edificable de 582 metres quadrats. El projecte contempla que l’estació de servei sigui assistida i disposi, també, d’una zona per rentar i aspirar vehicles. De les tres línies de sortidors, dues són de multi producte i vuit mànegues, i una és de multi producte, amb dotze mànegues.Fa prop de dues dècades l’empresa ja va mostrar el seu interès a construir una benzinera a l’avinguda d’Andorra, però en aquella ocasió era en un solar diferent de l’actual i localitzat a pocs metres de distància de la confluència de les avingudes d’Andorra i República Argentina. El projecte no va prosperar i, pel que sembla, anys després ha estat recuperat, tot i que en un emplaçament diferent de l’original.El nucli urbà de Tarragona disposa d’un nombre reduït d’estacions de servei. Algunes històriques van desaparèixer fa uns anys, com les que hi havia a la confluència de les avingudes Ramón y Cajal amb Prat de la Riba, la de la Rambla Vella o la de Cristòfor Colom. Les benzineres construïdes en els darrers anys estan localitzades, en la majoria dels casos, en espais lliures d’habitatges i zones on un possible incident no generés repercussions negatives a les persones residents en els voltants.