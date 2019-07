Veïns de Campclar i la Floresta marxen de la ciutat espantats pel foc

La Coordinadora d’Entitats de Tarragona vol participar en el Plaseqcat per ajudar a coordinar les associacions veïnals en cas d’emergència

Actualitzada 07/07/2019 a les 20:45

Els barris de la Floresta i Campclar van registrar ahir a les dues de la matinada un moviment de cotxes gens habitual per un diumenge a aquella hora. Sorpresos per l’incendi a l’empresa Miasa del polígon Entrevies, desenes de veïns van marxar de la ciutat en cotxe. Sense saber amb exactitud què és el que estava passant, la gran columna de fum i les imponents flames que es reflectien a uns pocs centenars de metres de les seves cases, una part del veïnat no s’ho va pensar dos cops i es va allunyar del foc.«Vaig sentir molts clàxons de cotxe, em va estranyar», explica l’Angel Moreno, que viu a l’Albada i que en aquell moment celebrava les festes de la Floresta en una revetlla. «Durant 20 minuts no van deixar de passar cotxes. La majoria sortien en direcció a Reus. Marxaven espantats pel foc, alguns amb els fills», segueix. Segons Moreno entre 50 i 100 vehicles van sortir en poca estona de Tarragona. Molts d’ells encara recorden l’atemptat d’ETA de 1987 al Complex Químic i la fuga massiva de milers de tarragonins que, presos pel pànic, van abandonar les seves llars. L’associació de veïns de la Floresta va tranquil·litzar els veïns que gaudien de la revetlla i els van aconsellar que marxessin a casa amb calma. Alguns representants veïnals van viure un matí intens intentant tranquil·litzar els seus veïns.Al president de la Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET), Ángel Juárez, que agrupa més de 100 entitats i la majoria de les associacions veïnals se li va girar feina. «La gent estava molt nerviosa. Feia olor de cremat i no sabien què fer», explicava ahir. Al mercat de Bonavista, l’olor de plàstic cremat va alarmar a molts dels clients i paradistes. Loli Gutiérrez, presidenta de l’associació de veïns, es va dedicar al matí a calmar la gent del mercat que va registrar menys gent del que és habitual.Juárez demana que la CET estigui inclosa al Plaseqcat, una petició que ahir va traslladar al delegat de la Generalitat a Tarragona. «No pot ser que ens ignorin. Volem que se’ns informi quan hi hagi alguna situació de risc», assenyala. El president de la coordinadora creu que hi ha una manca de credibilitat per part dels veïns en les institucions i que una comunicació fluida a través de la CET tranquil·litzaria els veïns en cas de situacions com les de l’incendi d’ahir en una empresa amb químics.Des de fa uns anys, un acord entre la plataforma de Juárez i quatre grans empreses químiques com la DAW i Repsol li permet conèixer en temps real l’incident, per petit que sigui, i així informar al centenar d’entitats que representa. Juárez creu que el Plaseqcat no està funcionant correctament i proposa difondre, entre la població, recordatoris sobre què fer en cas d’emergència química. «Quan et poses nerviós no penses igual», observa. El president de la CET ha demanat una reunió amb l’alcalde ,Pau Ricomà, per traslladar-li les seves inquietuds sobre aquest tema.Juárez va reclamar ahir, de nou, un estudi epidemiològic a la ciutat per saber quin aire respiren els tarragonins. Els partits van aprovar el 2015, una moció que instava a promoure un estudi per establir científicament l’impacte de les empreses químiques sobre la població.