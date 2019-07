Un grup de joves puja a la teulada de la Tabacalera i trenca vidres

Un veí va gravar un vídeo dels fets i va trucar a la Guàrdia Urbana, però aquesta «no va venir»

Actualitzada 07/07/2019 a les 20:02

Joves al terrat

Un grup de joves va accedir la tarda del passat divendres a l’interior de l’edifici de Tabacalera, provocant una important trencadissa de vidres. Un veí d’un edifici pròxim va gravar un vídeo els fets, quan va comprovar que els joves es passejaven per la teulada de l’edifici. Un dels nois, armat possiblement amb una barra de ferro, es va dedicar a trencar vidres, segons va explicar aquest testimoni presencial. A més, el veí, acostumat a veure com de manera gairebé constant hi ha joves que s’introdueixen en l’edifici per una finestra que hi ha prop dels antics magatzems de la fàbrica de tabacs i que actualment són dependències municipals, va dir que «vaig sentir sorolls molt forts, més del que és habitual». Fins i tot, va comprovar com els joves «llançaven pedres a l’exterior», va informar a aquesta redacció. «Hi ha grups de joves que, molts dies, entren a la Tabacalera, cosa que no em sorprèn i tothom en aquesta zona ho sap, però en aquesta ocasió tot va ser més exagerat perquè feien molt soroll», va remarcar.El veí va explicar que «moltes vegades he trucat al 112, a la Guàrdia Urbana i a l’Ajuntament per denunciar fets com aquest, però acabes per tenir sensació que et fas pesat». El divendres, el veí es trobava a la terrassa de casa, des d’on va presenciar els fets ocorreguts. «Els nois van estar més de dues hores a l’interior de l’edifici i, en aquest temps, no va aparèixer ningú de la Guàrdia Urbana, tot i que vaig trucar», va comentar, per afegir que «aquest edifici s’està degradant per moments».La sorpresa majúscula del veí va ser quan «vaig veure els joves caminant pel terrat de l’edifici i com van començar a trencar vidres i, probablement, altres elements de l’interior de la Tabacalera». El veí va ser testimoni directe, ja que per més de dues hores va estar a la terrassa de casa seva de manera permanent. Des d’aquest lloc, «vaig veure com els nois accedien a l’edifici, com passa de manera habitual».Cal recordar que l’edifici de l’antiga fàbrica de tabacs és propietat de l’Ajuntament i, en el futur, ha d’albergar un complex cultural i museístic. L’estat de la major part de les finestres, la majoria amb els vidres trencats, suposa un perill per a les persones que passin per la zona en cas que es produeixi un despreniment fortuït. En alguns espais de l’immoble també s’aprecien sectors de façanes en mal estat.