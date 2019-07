Un conductor agressiu colpeja i mossega els dits d'uns policies a Tarragona

L’home havia fugit amb el cotxe mentre els agents el multaven

Actualitzada 08/07/2019 a les 11:00

Detingut per conduir begut i negar-se a sotmetre's a la prova d’alcoholèmia

Un conductor agressiu increpa, colpeja i mossega els dits d’uns agents policials a Tarragona. Els fets van tenir lloc aquest divendres a la urbanització de la Móra. Un veí va alertar la Guàrdia Urbana que un conductor havia estat a punt d’atropellar-lo en aparcar un cotxe esportiu sobre la vorera. En localitzar el vehicle, la patrulla va procedir a imposar la multa per la infracció. Aleshores va aparèixer el conductor i va exigir als agents que no el multessin. En fer-ne cas omís, l’home, de 32 anys, va començar a cridar-los i insultar-los. Acte seguit va arrencar el cotxe amb una de les portes obertes i va donar un cop a un dels agents. Posteriorment dues patrulles van localitzar-lo i, quan procedien a detenir-lo, l’home, molt agressiu, va propinar un cop de puny a un agent i va mossegar els dits de la mà a un altre.Segons l’atestat policial, els agents de la Guàrdia Urbana li van ordenar diverses vegades que desistís del seu comportament i que col·laborés. Però el conductor, que no va voler ensenyar el seu carnet, s’hi negava i mantenia l’actitud agressiva. Primer va començar a colpejar amb els talons un vehicle estacionat que hi havia darrere seu i després va acabar agredint els agents. La Guàrdia Urbana va detenir-lo per atemptat a agents de l’autoritat i danys lleus.Durant el trasllat del detingut a dependències hospitalàries per l’habitual informe mèdic, l’home va perdre el coneixement. Minuts després, el detingut va explicar als agents que patia crisis epilèptiques severes i sense control mèdic.Per altra banda, la Guàrdia Urbana va detenir la matinada de dissabte un home de 42 anys com a presumpte autor dels delictes de conducció sota els efectes d'alcohol i negativa a sotmetre's a les proves.Els fets van passar a les 0.40h, quan la Sala de Coordinació del cos policial va rebre una trucada alertant que un venicle esportiu circularia pel carrer Marqués de Guad el Gelú sota la influència de begudes alcohòliques. Els agents van localitzar el vehicle i van aconseguir fer-lo aturar a l'alçada del Pont de Santa Tecla.Quan el conductor va sortir del seient, gairebé va caure a terra i va haver d'asseure's a la vorera perquè era incapaç de mantenir-se dempeus. El conductor va desatendre en reiterades ocasions les indicacions de l'equip d'atestats desplaçat per realitzar la prova d'alcholèmia. Davant la negativa reiterada de l'home, els agents el van detenir.