L'artista aragonès estava establert a la capital tarragonina des del 1964

Actualitzada 08/07/2019 a les 13:45

Mariano Rubio Martínez ha mort aquest dilluns a l'edat de 92 anys. Gravador, pintor, escultor i ceramista, estava establert a la ciutat de Tarragona des de la dècada dels seixanta i havia estat distingit com a Fill Predilecte de la ciutat per la seva trajectòria.Nascut a la localitat aragonesa de Calataiud l'any 1916, (ciutat que li va dedicar un carrer) la seva obra està repartida per un gran nombre de museus i col·leccions institucionals. La gran majoria de la seva obra l'ha realitzada a Tarragona, on va arribar el 1964 per incorporar-se com a professor a la Universitat Laboral.