La CGT denuncia que la mútua endarrereix la prestació d'embaràs de risc a treballadores de l'ICS per motius econòmics

El sindicat afirma que MC Mutual no té en compte factors de risc per a les professionals i els nadons

Actualitzada 08/07/2019 a les 14:05

La CGT ha denunciat que la mútua MC Mutual, que dona cobertura als treballadors de l’Institut Català de la Salut (ICS), endarrereix la concessió de la prestació per embaràs de risc a les treballadores per raons econòmiques. Segons han afirmat representants del sindicat aquest dilluns davant les oficines de l’empresa a Tarragona, fa uns anys la prestació es donava entre la setmana 20 i 22 d’embaràs, mentre que ara s’està atorgant a la setmana 30. Al seu parer, la decisió és perquè així la companyia s’estalvia diners i lamenten que no es tenen en compte els factors de risc que té el personal mèdic i que poden posar en perill la salut de les dones i la dels nadons. Entre aquests factors han citat l’exposició a virus i rajos X, riscos químics per medicaments o possibles agressions de pacients.Aisa Muñoz, delegada sindical de la CGT a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, ha explicat que la situació afecta totes les treballadores de l’ICS de Catalunya i que preparen mobilitzacions a Barcelona de cara a l’octubre. També estan pendents d’una reunió amb responsables de l’ICS per traslladar-los el seu malestar. Dins del col·lectiu mèdic, han apuntat, el col·lectiu més exposat a la situació és el de les infermeres i la problemàtica ja faria uns dos anys que dura.Muñoz ha concretat que MC Mutual no segueix les indicacions de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO), que marquen que «quan una embarassada està quatre hores dreta ha d’estar de baixa des de la setmana 20 d’embaràs», ha apuntat la representant sindical. A més ha indicat que hi ha «matrones embarassades que fan torns de 24 hores i torns nocturns», un fet que ha assegurat «està prohibit per la SEGO». També ha apuntat que a aquestes empleades se les ha de reubicar durant l’embaràs a un lloc de treball que s’adeqüi a la seva situació, i en cas que no sigui possible han de rebre la prestació «ja sigui a la setmana u, o a la setmana vint».Amb tot, Muñoz ha afirmat que «un embaràs no és una malaltia, però és una situació excepcional de la dona». Per aquesta raó i davant l’endarreriment de la concessió de la prestació per part de MC Mutual, «moltes treballadores no aguanten i s’agafen la baixa per mitjà del metge de capçalera». Això fa que el cost de la baixa l’assumeixi la Seguretat Social i no la companyia, fet que «a la mútua li va molt bé perquè no ha de pagar», i a més implica que la treballadora no cobri el 100% del seu sou, segons la representant.