ICV de Tarragona posa a disposició del partit el local per reduir el deute

El consell nacional de la formació ha acordat presentar un concurs voluntari de creditors

Actualitzada 08/07/2019 a les 09:53

Arga Sentís, regidora d’Iniciativa per Catalunya (ICV) en l’últim consistori de Tarragona, va manifestar ahir a aquesta redacció que «fins a l’últim moment hem pagat tots els impostos», després que el passat dissabte el consell nacional d’aquesta formació, hereva de l’històric PSUC, va decidir presentar un concurs voluntari de creditors i un expedient de regulació d’ocupació (ERO), donada la «situació econòmica» que es troba el partit, segons va explicar en un comunicat. Actualment l’organització «no es troba en una situació d’insolvència», però l’anàlisi de la situació fa preveure que en els pròxims mesos es pugui donar la possibilitat d’iniciar-se una situació de «degradació», va anunciar el coordinador nacional del partit, Daniel Cid. Amb aquesta decisió el consell nacional vol afrontar la pèrdua d’ingressos i l’endeutament econòmic d’ICV, de més de 9,2 milions d’euros, mentre que l’actiu és de 26 locals, amb un valor de taxació de 8,2 milions d’euros.Sentís va anunciar que ICV Tarragona posa a disposició del partit el seu local, «que és de propietat», «perquè som solidaris amb el deute de l’organització». L’exregidora de l’Ajuntament de Tarragona va estimar-se més «no fer declaracions» en relació a la situació a què s’ha vist abocat el partit, i va dir que «tenim deutes, com tots els partits polítics, en part per la compra de la seu de Barcelona».La pèrdua de representants polítics com a conseqüència dels darrers resultats electorals, en eleccions a les quals ICV no ha acudit amb les seves sigles, ha suposat una disminució d’ingressos.Sentís va confessar sentir-se «molt trista», perquè «et desfàs d’un patrimoni construït amb l’esforç de molta gent des dels anys del PSUC». L’exregidora va puntualitzar que a Tarragona el partit «està net, sense deutes, però som solidaris amb el conjunt» de la formació. Sentís va afegir que «un partit és un instrument per fer política i ICV deixa de ser factible per una situació que és inviable, tot i que el nostre missatge segueix sent més necessari que mai, perquè cal un canvi social, lluitar per un medi ambient millor i per la defensa del feminisme».Sentís va afirmar que «el que ens diferencia d’altres partits és que el nostre no ha demanat la condonació del deute, perquè no volem que ens siguin condonats».ICV va decidir en la 10a assemblea nacional, celebrada l’any 2013, obrir un procés de confluència amb altres forces polítiques i socials, i no presentar-se a les eleccions amb les pròpies sigles, decisió que ha portat a l’actual situació.