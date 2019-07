Els Bombers revisen la nau industrial de Miasa incendiada.

Quatre dotacions han treballat durant el matí en aquestes tasques, que es reprendran a la tarda

Actualitzada 08/07/2019 a les 13:59

MÉS INFORMACIÓ Veïns de Campclar i la Floresta marxen de la ciutat espantats pel foc

Els Bombers de la Generalitat han treballat durant el matí d'aquest dilluns, 8 de juliol, en les tasques de revisió de la nau industrial de l'empresa Miasa, al polígon Entrevies, que va incendiar-se la matinada d'ahir diumenge. Quatre dotacions han treballat al lloc aquest matí i reprendran la feina a la tarda. L'incendi està pràcticament extingit, però el servei no s'ha donat per finalitzat perquè encara s'està fent una inspecció de l'afectació de l'estructura.L'incendi es va declarar la matinada de diumenge a una nau de Miasa, dedicada a l’emmagatzematge de productes químics, situada al polígon Entrevies de Tarragona. Un total de vint dotacions de Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc i Protecció Civil va activar en un primer moment el Pla d’emergències químiques PLASEQCAT. També hi van anar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).Arran del succés, es va decretar el confinament a les indústries més properes. No obstant no es va decretar el confinament general de la població per l’evolució favorable de la columna de fum, molt vertical, i per les medicions de l’aire realitzades a la zona pel grup de control ambiental de la Generalitat que van descartar la presència de productes tòxics.En total, el foc va cremar una superfície de 4.800 metres quadrats. El vespre d'ahir diumenge diveses dotacions dels Bombers encara treballaven per extingir completament el foc i avui diversos efectius revisen la zona.