Dos detinguts per intentar entrar a robar en un immoble de Tarragona

Es tracta de dues persones de 33 i 19 anys

Actualitzada 08/07/2019 a les 11:24

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut dues persones de 33 i 19 anys com a presumptes autors del delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Els arrestats van intentar forçar una porta d’un immoble del carrer Ebre per entrar-hi a robar.A les 0.50 h de la matinada de divendres a dissabte el cos policial va tenir coneixement que dues persones haurien intentat robar a l'interior d'un immoble del carrer Ebre. Desplaçat al lloc dels fets els agents van identificar dos individus que coincidien plenament amb la descripció facilitada minuts abans. En adonar-se de la presència policial, els dos individus van llençar a terra un tornavís i unes alicates.Quan es va realitzar l'escorcoll dels identificats els agents van observar que tots dos tenien rascades a les mans, que s'haurien produït a l'intentat forçar una porta. Instants després la persona que havia requerit la policia va identificar les dues persones com les que haurien intentat robar a l'interior de l'immoble, motiu pel qual van ser detinguts. Tots dos tenien diferents antecedents per delictes contra el patrimoni.