Detingut per presumptament agredir la seva germana a la Part Baixa de Tarragona

Els fets es van produir a la via pública i els va presenciar un ciutadà, el qual va alertar a la Guàrdia Urbana

Actualitzada 08/07/2019 a les 10:44

Detingut per trencament de condemna

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar. En concret, l’home presumptament va agredir a la seva germana a la via pública, a la Part Baixa de la ciutat.Els fets van tenir lloc ahir diumenge a les 6.40h, quan un ciutadà va advertir al cos policial que un jove estaria agredint una dona al carrer a la zona de la Part Baixa. Quan els agents van arribar al lloc dels fets van trobar un home subjectant una noia pel braç. Les dues persones coincidien amb la descripció facilitada minuts abans. La dona presentava diverses blaus al cos i tenia la roba estripada. L'home que presumptament hauria comès l'agressió és el germà de la dona, el qual va quedar arrestat.Per altra banda, la Guàrdia Urbana també va detenir ahir diumenge a la Part Baixa un home de 37 anys que tenia vigent una ordre d’allunyament. Una patrulla va ser requerida a les 19h per una dona que alertava que estava sent assetjada per un home. L'home va ser localitzat minuts després en un carrer de la zona. Comprovades les seves dades es va constatar que tenia vigent una prohibició d'apropament de 500 metres respecte la dona que havia alertat els agents, motiu pel qual va ser detingut.Cal recordar que la Guàrdia Urbana, juntament amb Serveis Socials, compta amb una unitat d’atenció especialitzada a víctimes de violència masclista que dona resposta i protecció immediata les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Ofereix recolzament per tramitar la denúncia a qualsevol víctima de maltractament, a més de suport i assessorament psicosocial i legal. Els telèfons de contacte són el 092 i el 977 240 345.