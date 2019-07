El foc no ha causat cap ferit i podria haver estat intencionat

Actualitzada 08/07/2019 a les 12:04

Un cotxe ha quedat completament calcinat a la ciutat de Tarragona aquest dilluns al matí.Una dotació de Bombers i diverses de la Guàrdia Urbana han acudit al carrer Sant Auguri, on un vehicle estava en flames.La Urbana ha rebut l'avís del foc a les onze del matí i, segons asseguren a aquest mitjà, l'incendi podria haver estat intencionat. De moment, hi ha una investigació oberta per a esclarir els fets.El foc està completament apagat i cap persona ha resultat ferida. L'expectació ha estat màxima, ja que els veïns s'han alertat per les flames al bell mig del carrer.Encara es desconeixen les causes de l'incendi.