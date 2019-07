L’actual, Vicente Moya, renunciarà al càrrec

Actualitzada 08/07/2019 a les 17:01

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) de Tarragona canviarà el seu secretari general després que l’actual, Vicente Moya, hagi estat afectat per un pla de reestructuració de l’empresa on treballa que l’ha deixat sense feina. Pel sindicat aquesta situació no és compatible amb l’exercici de la secretaria general amb la qual cosa Moya ha anunciat que properament presentarà la seva renúncia. Quan es produeixi, el sindicat iniciarà el procediment per escollir-ne el substitut. CCOO calcula que el procés culminarà passat l’estiu.