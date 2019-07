S'aixeca el confinament a les indústries més properes a l'incendi d'Entrevies

Es reobren a la circulació la C-31B i l'N-340

Actualitzada 07/07/2019 a les 11:26

Protecció Civil ha aixecat el confinament dels treballadors de les indústries més properes a l'incendi que afecta una nau d'una empresa dedicada a l'emmagatzematge de productes químics al polígon Entrevies de Tarragona. Els Bombers continuen treballant en l'extinció del foc, que no ha afectat a la població. De fet, no hi ha hagut ferits i no s'ha decretat el confinament general de la població pròxima. A més, s'ha reobert la circulació de les dues carreteres que estaven afectades per l'incendi, la C-31B i l'N-340. Les medicions de l'aire fetes a la zona pel grup de control ambiental de la Generalitat han descartat fins ara la presència de productes tòxics.Protecció Civil remarca que l'incendi segueix cremant productes emmagatzemats, però que no hi ha risc per a la població. Tot i això, demana no acostar-se a la zona per deixar treballar els equips d'emergències.