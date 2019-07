Protecció Civil desactiva l'alerta del Plaseqcat per l'incendi al polígon Entrevies

Els Bombers treballen amb la previsió de donar l’incendi per extingit durant les pròximes hores

Actualitzada 07/07/2019 a les 17:07

MÉS INFORMACIÓ Activen durant la matinada el Pla d'emergències químiques per un incendi al polígon Entrevies

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat el Pla d'emergències químiques Plaseqcat que havia activat en alerta la passada matinada per l'incendi a la indústria MIASA d'emmagatzematge i logística del polígon Entrevies de Tarragona.Fins a la zona de l'accident s'hi han desplaçat 20 dotacions de Bombers de la Generalitat, 14 dotacions de Mossos d'Esquadra, diverses dotacions de la Policia Local, 5 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, efectius de Protecció Civil i de les unitats de medició mediambiental per avaluar la qualitat de l'aire, que en tot moment ha estat normal i lliure de partícules tòxiques.Els Bombers de la Generalitat, desplaçats amb una vintena de dotacions a les tasques d’extinció d’aquesta indústria, han pogut salvar la zona a on hi havia els productes inflamables, corrosius i comburents, així com les oficines. En aquestes tasques, els efectius han hagut de prioritzar la zona de comburents. Es tracta d’una sala a on s’emmagatzema aquest material i que ha de tenir una temperatura de seguretat de 24º C. A l’arribada dels Bombers la sala estava a uns 35º C. Per tant, els bombers han autoritzat el subministrament elèctric en aquest sector per tal de garantir la refrigeració de la sala i aconseguir disminuir la temperatura fins als 24º C. Pel que fa a l’estructura, que ha col·lapsat parcialment, ha quedat completament afectada, atès que la part que no s’ha enfonsat és inestable. Els Bombers treballen amb la previsió de donar l’incendi per extingit durant les pròximes hores.Durant vàries hores i fins primera hora del matí, s'ha mantingut el confinament de les indústries més properes a MIASA, mentre no hi ha hagut cap ordre de confinament respecte cap nucli habitat. Qualitat Ambiental ha realitzat mesuraments de l'aire en diferents punts (propers i allunyats del polígon industrial) i en tots els casos els valors han donat resultats sense presència de partícules tòxiques. La columna de fum de l'incendi, que s'ha mantingut vertical durant tota la matinada, ha afavorit que no calgués cap mesura de confinament a la població.Preventivament, i per facilitar les tasques d'extinció, s'han tancat durant unes hores els accessos a la C-31B i la N-340 en els punts més propers al polígon. Segons informa el SEM, no s'ha hagut d'atendre cap persona fruit de l'accident.