Pirotècnia del Mediterráneo guanya el 29è Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials

Actualitzada 07/07/2019 a les 12:47

Aquest diumenge el Pati de Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona ha acollit l’acte de lectura del veredicte i lliurament de premis del 29è Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials Ciutat de Tarragona. L’alcalde, Pau Ricomà, ha llegit el veredicte i ha lliurat els premis acompanyada de Maria Villegas, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Granollers, de representats del jurat i de l’organització del concurs, així com de responsables les pirotècnies participants. Enguany el Concurs ha comptat amb la participació d’una pirotècnia francesa, Aquarêve Artificie; dues de Granada, les pirotècnies Esteban Martín i l’Alpujarreña, i una de valenciana, la Pirotecnia del Mediterráneo. Un total de 12 empreses s’havien presentat al concurs.El jurat del concurs, format per dotze membres de diferents disciplines, després de valorar tots els criteris de puntuació, ha acordat que la pirotècnia guanyadora del concurs és l’empresa Pirotècnia del Mediterráneo, amb 1.568 punts, a la qual se li atorga el Trofeu Venus Ciutat de Tarragona i un document acreditatiu amb l’adjudicació dels espectacles públics de focs durant les Festes de Santa Tecla 2019. Així mateix, s’ha procedit a l’entrega del segon premi, que ha anat a parar la Pirotécnia Alpujarreña, amb 1.513 punts; i del tercer i quart classificats, que han estat la pirotècnia Aquarêve Artifice i la Pirotecnia Esteban Martin, amb 1.231 punts i 1.104 punts, respectivament. El Premi Especial Festa Major de Granollers-Trofeu Blancs i Blaus i l’adjudicació del castell de focs de la Festa Major de Granollers han estat també per a la pirotècnia del Mediterráneo.