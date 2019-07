Controlat l'incendi d'Entrevies que no hauria representat cap risc per la població

A hores d'ara no es poden determinar les causes del foc

Actualitzada 07/07/2019 a les 11:23

L'alcalde de Tarragona Pau Ricomà, el director dels serveis territorials d'Interior a Tarragona, Joan Carles de la Monja, i Eli Llombart, cap de seguretat de Protecció Civil, han comparegut a primera hora del matí de diumenge en una roda de premsa a l'edifici 112 per informar sobre l'incendi d'aquesta matinada al polígon Entrevies de Tarragona.Joan Carles de la Monja ha explicat que les sirenes que avisen a la població no han sonat perquè l'incendi en cap moment ha arribat a afectar l'exterior del polígon. De la Monja ha explicat també que MIASA, l'empresa on s'ha produït el foc, es dedica a la logística i emmagatzematge de productes, pero en cap moment l'incendi ha estat en contacte amb productes químics. De fet, el confinament s'ha determinat fins a 500 metres de la zona del foc i només ha afectat les empreses properes.De la Monja ha desmentit que hi hagués una explosió, i ha confirmat que la situació està totalment controlada a l'espera que els Bombers de la Generalitat donin el foc per extingit i es pugui desactivar el Plaseqat.Pau Ricomà s'ha adreçat a la població per reiterar que si les sirenes no han sonat es perquè l'incendi no representava cap risc pels veïns de la zona.Per altra banda, Eli Llombart, cap de seguretat de Protecció Civil ha indicat que es desconeix el tipus de productes que emmagatzemava l'empresa MIASA en el moment de l'incendi, aquests podrien ser químics o productes alimentaris, entre d'altres. Els Serveis d'Emergències de la Generalitat no ha hagut d'atendre a cap treballador i a hores d'ara no es poden determinar les causes del succés.