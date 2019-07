Detenen al carrer Gasòmetre un home que en desfer-se d'un ganivet crida «el meu pare està mort»

Les forces de seguretat han iniciat una investigació per conèixer en profunditat els fets

Actualitzada 07/07/2019 a les 11:58

Agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra han detingut a les 9 del matí d'aquest diumenge un home que, moments abans, va llençar un ganivet quan es desplaçava pel carrer Fortuny en sentit descendent. Un cop arribat a la confluència amb Gasòmetre, aquesta persona ha estat interceptada i, en aquest moment, ha dit «el meu pare està mort». L''home procedia de la Rambla Nova. De moment, no ha transcendit el motiu per al qual l'home ha intentat desfer-se del ganivet. Les forces de seguretat han iniciat una investigació per conèixer en profunditat els fets i comprovar el contingut de la frase dita per la persona retinguda en relació a la possible mort del seu pare.