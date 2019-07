Activen durant la matinada el Pla d'emergències químiques per un incendi al polígon Entrevies

No s’ha decretat el confinament general de la població ni de cap zona fora del polígon

#AVÍS | L’incendi a l’empresa MIASA continua actiu, però NO HI HA RISC per la població. No us acosteu a la zona per deixar treballar @bombers i @emergenciescat. https://t.co/q7ZBAziiWV — Ajuntament Tarragona (@TGNAjuntament) 7 de juliol de 2019

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquesta matinada el Pla d’emergències químiques PLASEQCAT per un incendi en la indústria MIASA, dedicada a l’emmagatzematge de productes químics, situada al polígon Entrevies de Tarragona.Preventivament s’ha decretat el confinament a les indústries més properes de l'entorn de MIASA dins el mateix polígon industrial Entrevies. Aquest fet s’ha comunicat a les empreses per part de Mossos d’Esquadra i Policia Local, que han tallat les vies més properes com la C-31B del pk 8,5 a 10,5. No s’ha decretat el confinament general de la població ni de cap zona fora del polígon per l’evolució favorable de la columna de fum, molt vertical degut a les condicions meteorològiques existents, i per les medicions de l’aire realitzades a la zona pel grup de control ambiental de la Generalitat que han descartat fins ara la presència de productes tòxics.Els Bombers de la Generalitat han desplaçat una vintena de dotacions, entre vehicles d'extinció i vehicles lleugers de comandament i coordinació, que treballen per extingir l'incendi, totalment desenvolupat, que afecta una nau industrial. Les tasques dels efectius se centren en evitar que el foc es propagui per les naus més properes que es troben a uns 20 metres de distància.També s’hi ha desplaçat diverses dotacions de Mossos d’Esquadra, Policia Local, Protecció Civil i 5 unitats del SEM (ara ja en queden 3 al lloc), que no han atès a cap personaL’Ajuntament de Tarragona ha activat preventivament el seu pla municipal d’emergències i es manté en contacte amb el Centre de Coordinacio Operativa de Catalunya CECAT.