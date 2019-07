Va ser armat de la Sang durant 25 anys i membre de la Junta Directiva

Ahir divendres va morir, als 71 anys, Carles Micó Cornadó, un dels administradors i impulsors de la pàgina web Tarragona Antiga i persona molt coneguda a Tarragona. Cornadó, a més de la seva passió per les coses de Tarragona, que va plasmar en aquesta pàgina web al costat d'Enric Brull i Rafael Vidal Ragazzon i Ram Giner, també es va bolcar en la Confraria de la Sang, on va estar durant 25 anys com armat i va formar part de la junta directiva de l'entitat durant 11 anys.Micó també ha estat relacionada amb nombroses entitats de la Ciutat com el Tennis Tarragona i l'Associació Setge de Tarragona 1811.