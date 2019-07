El carrer Comte s'omple de música i color per celebrar la Pilons Parade 2019

Aquest any l'artista Antoni Alcàcer pintarà un piló en honor a Eduard Boada

A primera hora del matí de dissabte diverses famílies i grups d'amics esperaven torn al carrer Comte de la Part Alta de Tarragona perquè els assignessin un piló i poguessin començar a pintar, d'aquesta manera es dóna el tret de sortida a la Pilons Parade 2019, una cita que s'ha convertit en obligatòria per a molts tarragonins.L'Enric Prades, president de l'Associació de Veïns del carrer Comte, explicava a Diari Més que a primera hora no s'havien repartit la totalitat dels pilons disponibles, «l'any passat va ser brutal» explica Prades, «ja veurem com avança la jornada però, evidentment, els pintarem tots». «Hi ha gent que ve cada any i cada any canvien el disseny, són gent que ja saps que vindran», comenta Prades. Aquest any la Pilons Parade organitza també una actuació a càrrec de la Strómboli Jazz Band, a les 19 hores, que servirà per acomiadar la jornada amb tots els participants.La Ginebra Fort i Gras, cap de canalla de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, explicava que «venim cada any, és una activitat que fa ciutat i fa colla» i assegura que a la Pilons Parade «la canalla s'hi apunta ràpidament». «Cada any intentem plasmar al piló alguna cosa que ha passat durant la temporada anterior, aquest any per exemple agafarem fotografies de moments importants que ha viscut la canalla».El carrer Comte, però, no està reservat només als tarragonins, per exemple la Georgina Rebull de Lleida explicava que, «tinc una amiga que viu en aquest carrer i ens va explicar en què consistia això, així que em vingut amb els nens, ja vam vindre l'any passat i ens sembla una jornada molt divertida». Per altra banda l'Adrià López, educador social del centre Mahanim del Pla de Santa Maria, explica que «ens vam assabentar que s'organitzava aquesta festa i vam pensar que era una oportunitat per fer implicar als nois del centre a la vida dels barris de Tarragona».Aquest any l'artista Antoni Alcàcer pintarà un piló en honor a Eduard Boada, «jo quan miro l'Eduard veig un príncep de la restauració de Tarragona» explica Alcàcer a Diari Més, «quan l'Eduard era jove el gran príncep Moctezuma el va nomenar 'copero mayor' per tant li farem un homenatge disfressant-lo d'asteca» comenta rient.A les 21 hores la Pilons Parade proclamarà els guanyadors d'aquest any i abaixarà el teló, deixant durant tot l'any els pilons del carrer Comte ple de colors i records.