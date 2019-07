Sant Pere i Sant Pau recull firmes perquè la junta de l'AAVV no marxi

Unes 250 firmes demanen a Luis Trinidad que no dimiteixi com a president de l’entitat

Mobilització al barri de Sant Pere i Sant Pau per convèncer a Luis Trinidad i al seu equip que no dimiteixin del seu càrrec com a responsables de la Junta de l’Associació de Veïns de SPiSP. Trinidad va renunciar dimarts al seu càrrec per les queixes d’alguns veïns i la falta d’ajuda per part de l’Ajuntament a l’hora d’organitzar les activitats de l’entitat. Un veí ha iniciat una campanya a la plataforma Chance.org per demanar a Trinidad que no abandoni l’entitat.«M’agradaria demanar que no dimiteixin i que segueixin al capdavant del meu barri, ja que estem molt contents de l’organització que porten a terme i els diferents projectes per la millora, la diversió i la pluralitat del barri, sempre pensant en les diferents edats, sexes i gustos», escriu l’Aran, un veí. Trinidad va dir prou després que un grup de veïns es queixés per una festa de música electrònica celebrada el 29 de juny. Alguns joves van deixar brossa al terra en forma de restes de menjar i ampolles de vidre trencat.Malgrat les crítiques, la junta de l’associació va rebre una pluja d’agraïments i missatges de felicitació per la feina que han fet aquests últims anys. «Encara que només s’escolta lo negatiu, hi ha molta gent agraïda pel seu treball i l’esforç. Tenen el meu suport», explica Aran en la descripció d’aquesta iniciativa que va aconseguir 250 firmes en un dia.La polèmica renúncia de Trinidad i les seves crítiques per les dificultats que, diu, hi ha per organitzar esdeveniments ha tingut ressò a l’Ajuntament. Des de Ciutadans proposen la creació d’una figura específica al consistori que «assisteixi burocràticament a les associacions de veïns en l’organització d’activitats per als seus barris». La portaveu del partit taronja, Sònia Orts, va assenyalar ahir que «és necessari centralitzar-ho tot en una única figura, ja que actualment és un periple burocràtic interminable entre els diferents departaments». Orts va denunciar que l’Ajuntament «posa obstacles a les associacions de veïns per organitzar qualsevol activitat al seu barri». Segons explica, els departaments municipals «sol·liciten documents, horaris i assegurances de responsabilitat civil «diferents i contradictoris». Això, diu, provoca una «situació de poca claredat i efectivitat a l’hora de dur a terme les activitats».